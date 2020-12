5 conseils pour déguster vos huîtres sans s'ouvrir la main ni être malade

Produit festif par nature, les huîtres de la Manche seront sur de très nombreuses tables normandes en ce soir de réveillon. Qu'elles viennent de la Côte Est ou de la Côte Ouest du Cotentin, elles font la fierté des Manchois. Mais encore faut-il savoir les ouvrir et les déguster. Voici les cinq conseils de Véronique, de la maison Lesdos-Allaire à Saint-Vaast-la-Hougue, pour déguster l'esprit tranquille!

Par quel côté ouvrir les huîtres?

Quand on débute, le mieux c'est de les ouvrir par l'arrière. Le risque est moins grand de glisser. C'est un peu plus long que de les ouvrir par le côté, mais lorsqu'on est novice, c'est plus simple!

Quels outils utiliser?

Evidemment un couteau à huîtres. Il faut laisser un centimètre entre les doigts et les ailettes ce qui évite encore les risques de blessures. Bien évidemment, mieux vaut porter un gant, et puis désormais il existe des cales en bois pour bloquer les huîtres. Ca marche très bien, même si c'est un peu lent!

Quand faut-il ouvrir les huîtres?

Elles ne doivent pas être ouvertes trop tôt. Pas plus de deux ou trois heures avant de les déguster. Et en attendant, il faut les conserver au frais, dans le bas du frigo ou dans un garage. Mais s'il reste des huîtres à la fin du repas, il ne faut pas les conserver pour le lendemain. On les jette! En revanche, celles qui sont fermées peuvent être conservées plusieurs jours à condition d'être au frais et bien à plat.

Faut-il vider l'eau présente dans les huîtres lors de leur ouverture?

Absolument. De toute façon les huîtres vont refaire de l'eau et puis cela permet de chasser les petits bouts de coquille qui ont pu se détacher.