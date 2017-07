5 heures et demi de marche, une montée à 4 000 mètres, les marcheurs nous racontent cette première épreuve

Tous les jours, nous suivons l'opération Himalaya avec notre journaliste Justine Leclercq qui accompagne les 16 marcheurs qui vont gravir le Stok Kangri, montagne de l'Himalaya qui culmine à 6.153 mètres d'altitude. Ils déposeront 86 galets au sommet, en hommage aux victimes de l'attentat de Nice.

Nos 16 marcheurs vont bien ! Après une 4ième journée très éprouvante hier il n'y a pas eu de casse, l'état d'esprit est même au beau fixe. Les marcheurs sont dans la vallée de Cham en Inde ou ils sont montés à 4 000 mètres après plus de 5 heures de marche.

"Je suis trop fier, trop contente de vivre ça"

Les marcheurs sont au milieu de paysages magnifiques, de grands canyons roses, des rochers et en fond des montagnes enneigées. Pour eux c'est une fierté d'avoir déjà accompli cette journée éprouvante. Nora a le sourire : "je suis fier ,trop contente de vivre ça. on dit que dans la difficulté on se divise alors que là nous sommes tous ensemble. Nous pouvons compter les uns sur les autres. C'est une aventure incroyable."