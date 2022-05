5 Mai 1992 - le grand témoin : Jean Pruneta

“On a beau être habitué à faire de la radio, au micro, c'est dur de parler de soi”, c’est avec ces mots pleins de pudeur que Jean Pruneta, journaliste sportif et ancien rédacteur en chef de RCFM, a attaqué l’ITW qu’il a donné pour la première fois sur nos ondes, ce jeudi : “on n'en parle pas en famille en réalité de ce genre de chose, et la radio étant une famille aussi, on n'en parle pas non plus, et encore moins à l'antenne” explique-t-il en guise de préambule

Pourquoi prendre la parole aujourd'hui ?

Parce que tout simplement, dans une dizaine de jours, je quitte l'entreprise et que forcément, c'est le moment pour dire au revoir, à ceux qui sont là et surtout à ceux qui ne le sont plus. Je veux penser notamment à Pierrot Guidicelli, à Michel Vivarelli qui, effectivement avec Toussaint Colombani, m'accompagnaient dans cette tribune le jour de cette catastrophe, on était tous les quatre, en haut. Toussaint Colombani s’en est sorti avec beaucoup de mal, beaucoup de difficultés. Il a dû arrêter le métier car grièvement blessé. Et puis, Pierrot (Guidicelli) et Michel (Vivarelli) sont décédés dans cette catastrophe. Ils étaient à ma gauche et à ma droite et effectivement, c'était important pour moi aujourd'hui de dire quelque. Tous les deux, je les ai portés avec moi pendant toutes ces années. Je pense d'ailleurs qu'ils m'ont inspiré dans ce que je suis devenu plus tard, peut-être en prenant un peu de la folie douce de Pierrot - le technicien de l'époque qui avait beaucoup d'humour. Je pense avoir pris aussi un peu des envolées de Michel Vivarelli – il était un spécialiste de l'art lyrique.

On sent beaucoup d’émotions, Jean, dans votre voix...

Même 30 ans après, bah, ça reste... Comme il n’y a pas eu de cellule psychologique mise en place à l'époque, forcément avec les années, on se la fait toute seule, cette séance de psychologie en passant par la culpabilité de l'instant, pourquoi on a survécu, pourquoi pas d'autres, pourquoi pas mes amis ? Pourquoi on est là ? Et puis toutes les interrogations : être à la bonne ou à la mauvaise place, avoir choisi, dans cette tribune, le bon ou le mauvais fauteuil.... Et puis après, on essaie psychologiquement de se remonter... moi le sens de tout cela, je l’ai trouvé dans le travail, dans la radio, dans le fait de défendre cette radio, de m'impliquer autant que j'ai pu.

Justement, les jours, les mois, les années qui ont suivi, comment est-ce vous avez pu retourner au stade sans y penser ?

C'était difficile... Mais d'abord, il faut dire que, sur ces instants-là, le cerveau... c'est extraordinaire, d'une certaine façon... parce qu'il m'a coupé complètement. J'étais dans l'événement, mais je n'y étais pas. Il m'a coupé complètement de la vision de la catastrophe. Je n'ai aucune image... Du bruit qu'il y a pu y avoir autour. Je n'en ai aucun. Mes collègues, la dernière fois qu'ils ont entendu une voix, c'était sans doute la mienne - puisqu'on travaille en radio, on a des casques et qu'on est tombé avec ces casques et mon instinct, c'était de continuer à parler, à leur parler... Bref, c'est vrai que de retourner dans la même tribune, enfin... dans ce côté nord, à la même hauteur, c'est toujours un chemin difficile mais comme on s'est promis d'être avec eux, Bah on continue !

Cet effondrement est ce qu'il a “servi à quelque chose” sur, par exemple, l'état des infrastructures sportives ?

Une prise de conscience, oui, même si ça a été long. On est à la 30e commémoration et on est encore en train d'annoncer, par la voix de de la Communauté d'agglomération de Bastia, qu'on va le finir, ce stade... qu'on va faire des travaux... C'est long, 30 ans.

Vous disiez par ailleurs qu’avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'aurait pas permis en fait que quelque chose comme ça se déroule....

On peut critiquer les réseaux sociaux, mais peut être que sur ce coup-là, s'ils avaient existé, alors ils auraient été utiles parce qu’il y aurait eu sans doute, beaucoup d'infos, beaucoup plus d'infos, de photos, et caetera... Beaucoup plus d'inquiétude, peut être, des gens eux-mêmes qu'il n'y en a eu à l'époque. Et quand on parlait de sentiment de culpabilité, on peut toujours se dire que les journalistes, en tant que lanceurs d'alerte, auraient pu agir... En même temps ils ont été là, ils ont posé des questions, ils ont fait des articles et les autorités ont répondu à chaque fois que tout était parfait, que ça avait été contrôlé, recontrôlé, et qu'il n'y avait aucun risque à monter dans cette tribune donc... voilà ! Et même si on était effarouché quand on était au pied de cette tribune, et qu'il y avait une appréhension énorme, évidemment.

Après cette catastrophe, il y a eu des combats personnels à mener, on l'a compris en vous écoutant, un combat judiciaire, un combat politique, celui du collectif des victimes, notamment sur la reconnaissance de ce drame... est-ce qu’aujourd'hui c'est vraiment le temps de de la résilience malgré le cynisme de plusieurs décennies, des instances du football ?

Oui, effectivement, pendant des années, on n'a pas compris pourquoi elles ne prenaient pas en compte cette demande. Comment pouvait-on jouer au foot en France, sachant que dans un coin de France justement, il y avait cette difficulté pour des gens qui ont l'amour du foot, mais tout qui avaient tant souffert ? Et cette distanciation était difficile à accepter, donc personnellement, et au nom de beaucoup, je pense, on remerciera jamais assez le travail du collectif mené par les victimes, les enfants des victimes... Les enfants et la femme de Pierre... Parce qu'ils l'ont fait dignement, et ils l'ont fait avec acharnement. Et ils permettent aujourd'hui à beaucoup de monde, y compris nous-mêmes, de se reconstruire et peut être, je leur dois le fait d’être à ce micro aujourd’hui.

Jean Pruneta quitte la rédaction de RCFM à la fin de cette saison

Vous l’avez dit, Jean, à la fin de la saison, dans quelques jours, vous quittez RCFM... Qu’est-ce que l’on peut vous souhaiter ?

Je sais pas est ce qu'on peut me souhaiter, on verra ! Je voulais surtout et simplement dire merci. D'abord à cette radio, l'outil en lui-même de m'avoir permis de continuer à parler. C'était un chemin aussi de reconstruction. Je voudrais aussi plus particulièrement remercier tous ceux qui nous écoutent et qui m'ont justement manifesté leur attachement ces derniers jours... mais je voulais leur dire que ce n'est pas à eux de me dire merci mais l’inverse. C'est à eux que je dois dire merci parce qu’ils m'ont aussi aidé à me reconstruire.

Ecouter l'intégralité de cette ITW, ici :