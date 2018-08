Ce vendredi soir à Cherbourg, Normandie Attractivité présente les cinq Normands qui vont se transformer en ambassadeurs de la région le temps d'un voyage à la rencontre des Normands du bout du monde. Ces jeunes gens venus de la Manche, du Calvados et de Seine-Maritime, vont faire vivre leurs rencontres sur les réseaux sociaux. Une initiative portée par l'agence Normandie attractivité avec plusieurs partenaires, pour faire rayonner la région.

3 Manchois parmi les 5 lauréats

C'est au printemps dernier que les sélections ont eu lieu. Les candidats devaient être âgés de 18 à 35 ans et devaient faire la preuve de leur attachement à la région et de leur capacité à témoigner, par la plume et la vidéo, sur les réseaux sociaux, de leurs prochaines rencontres avec des expatriés normands. 200 jeunes ont candidaté et sur les cinq retenus, trois viennent de la Manche.

Promouvoir la Normandie

Durant les 20 jours que dureront leurs voyages, chacun de ces jeunes rencontrera plusieurs Normands dans différentes villes. Des rencontres qu'ils partageront sur internet, notamment avec des enfants d'écoles, de collèges et de lycées de la région. L'objectif, c'est de montrer aux jeunes élèves, qu'ils peuvent avoir l'ambition de s'expatrier. Mais le but de l'initiative, c'est de faire parler de la Normandie dans le monde entier. Les jeunes ambassadeurs auront donc la tâche d'inciter les Normands du bout du monde à parler de notre région, et à en faire la promotion autour d'eux, dans leurs relations de travail.

L'Asie, l'Amérique et l'Europe au programme

Nos 5 ambassadeurs quitteront la France le 10 septembre. Le premier des Manchois se rendra en Océanie, en Australie et en Asie du Sud-Est, le second fera le tour d'Europe, tandis que la troisième se rendra à la rencontre des Normands installés sur le continent américain, de Montréal à Rio en passant par San Francisco.