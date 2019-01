5 nouvelles communes voient le jour ce 1er janvier en Haute-Vienne et en Corrèze

Cinq nouvelles communes ont fait leur apparition ce 1er janvier 2019 en Haute-Vienne et en Corrèze. Elles s'appellent Val d'Oire et Gartempe ou encore Lagarde-Marc la Tour, et toutes sont nées de la fusion de plusieurs villages. Cette tendance est de plus en plus marquée en zone rurale.

Limousin, France

Ce 1er janvier 2019, 5 nouvelles communes ont vu le jour en Haute-Vienne et en Corrèze. Des communes nouvelles, certes, mais pas sorties de nulle part : elles sont issues de la fusion de plusieurs villages bien souvent ancestraux.

Les 2 nouvelles communes du 1er janvier 2019 en Haute-Vienne

Saint Pardoux le Lac (Saint Pardoux, Saint Symphorien sur Couze et Roussac)

(Saint Pardoux, Saint Symphorien sur Couze et Roussac) Val d'Oire et Gartempe (Bussière-Poitevine, Saint Barbant, Darnac et Thiat)

Les 3 nouvelles communes du 1er janvier 2019 en Corrèze

Beaulieu sur Dordogne (Beaulieu sur Dordogne, Brivezac)

(Beaulieu sur Dordogne, Brivezac) Lagarde-Marc la Tour (Lagarde Enval, Marc la Tour)

(Lagarde Enval, Marc la Tour) Laguenne sur Avalouze (Laguenne, Saint Bonnet Avalouze)

Une question de survie pour des petites communes rurales

C'est une tendance qui s'accélère dans nos zones rurales, où de petites communes décident ainsi de se réunir pour devenir un peu plus grosses, donc un peu plus fortes, et en tirer quelques avantages. Pour elles, qui perdent régulièrement de la population et du dynamisme, c'est presque une question de survie.

Dans le nord de la Haute-Vienne, par exemple, à Val d'Oire et Gartempe. La maire de Saint Barbant, Christine Séguy, et son conseil municipal n'ont pas longtemps hésité quand les communes voisines ont proposé de réfléchir à une fusion. " " explique l'élue. Sans parler des finances communales, de plus en plus tendues. Avec ce rapprochement, la nouvelle touchera plus d'aides, peut réduire ses charges et mettre tous les agents municipaux en commun.

Il faut respecter un bassin de vie" - Roger Chassagnard, maire de Laguenne

Mais pour que ça marche, les élus y voient une condition : "Ne pas faire un grand ensemble loin des gens, il faut coller au bassin de vie et conserver une certaine proximité", credo de Roger Chassagnard, maire de Laguenne près de Tulle, désormais réunie avec Saint Bonnet Avalouze.

En préservant la proximité, chaque commune et chaque habitant devrait donc s'y retrouver et surtout, ces communes-là auront choisi leur union. Et évité un mariage forcé, si un jour l'Etat le décide.