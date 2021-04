5 personnes blessées dans un carambolage à Entraigues-sur-la-Sorgue

5 véhicules sont entrées en collision ce vendredi après midi sur la route départementale 942 entre Carpentras et Avignon. L'accident s'est produit à hauteur d'Entraigues-sur-la-Sorgues peu après 17 h30. Dans les véhicules se trouvaient 9 personnes au total. 5 d'entre elles ont été légèrement blessées et conduites à l'hôpital par les sapeurs pompiers. La route a été coupée pendant près d'une heure. L'origine de l'accident n'est pas encore connue. Les fortes pluies de la journée ont certainement joué un rôle dans la perte de contrôle des véhicules en cause.