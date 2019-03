Plusieurs interpellations à Dijon après l'Acte XVII des Gilets jaunes

Dijon - France

Nouvelle manif des Gilets jaunes avec l'Acte 17 ce samedi à Dijon. Selon plusieurs sources concordantes -la préfecture ne fournissant aucun chiffres- ils étaient entre 5 et 700 au plus fort du mouvement. Comme à chaque fois quelques heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Rue de la préfecture notamment où quelques Gilets jaunes ont jeté divers projectiles et tirant de nouveau des feux d'artifice vers les policiers. Ces derniers ont chargé à plusieurs reprises et répliqué à l'aide d'une lance à eau et de gaz lacrymogènes. Vers 18h30 il n'y avait aucun blessé à signaler côté policier ou côté Gilets jaunes. Selon la préfecture les forces de l'ordre avaient procédé à 6 interpellations, l'une d'elles, pour un début d'incendie sur un abri-bus place de la République. Peu avant 20 heures on apprenait de sources policières une septième interpellation.