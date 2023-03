50 ans après le crash d'un avion au dessus des champs, La Planche se souvient

C'était il y a 50 ans mais c'est comme si c'était hier quand Jean-Paul Richard raconte avoir vu un corps tomber du ciel : "J'ai eu une crispation de l'échine, c'est la seule fois que j'ai eu ça. Quand vous reconnaissez un corps qui tombe devant vous, qu'il va s'écraser au sol, vous lui criez d'ouvrir son parachute mais c'est trop tard."

ⓘ Publicité

Maire de La Planche entre 2008 et 2020, Jean-Paul Richard avait 25 ans à l'époque. Le 5 mars 1973, un peu avant 14 heures, il s'apprête à quitter la ferme familiale et partir travailler quand il entend un "bang supersonique". Deux avions en provenance d'Espagne et en direction de Londres sont entrés en collision dans le ciel. La catastrophe a provoqué la mort de 68 personnes dans l'un des avions, un DC9 de la compagnie Iberia. L'autre, par chance, a réussi à se poser à Cognac.

Motomichi se souvient très bien, lui aussi, de ce jour-là. Il avait 16 ans quand son père est mort dans l'accident d'avion. Il a fait le voyage du Japon, avec sa sœur Yoko, pour participer à la commémoration. Dès l'année qui a suivi le crash, il est venu avec sa famille à La Planche et aujourd'hui n'est pas un jour triste pour lui : "Non, c'est juste une commémoration et nous sommes heureux d'être ici. C'est l'endroit où l'esprit de mon père est parti au paradis." Leur père était un homme d'affaires, le frère et la sœur sont fiers de montrer la dernière photo de son vivant, prise avec Edmond de Rotschild six jours avant le crash.

Motomichi et Yoko sont venus du japon pour assister à la commémoration. Ils ont perdu leur père dans l'accident d'avion. © Radio France - Anne Bertrand

Aylin, elle, est Anglaise et vient pour la première fois à La Planche, en compagnie de sa fille et sa petite-fille. Son mari était un des membres d'équipage de l'avion. Âgée de 82 ans, elle est bouleversée de se trouver ici : "C'est un jour très émouvant pour moi. Du temps a passé mais je ne pourrai jamais oublier. Jamais."

Ce 5 mars 1973, il y avait une grève des aiguilleurs du ciel, des militaires de l'armée de l'air les remplaçaient. L'enquête a montré qu'ils avaient attribué la même altitude de vol aux deux avions. Aylin, devenue veuve avec trois enfants de 6 à 11 ans, a éprouvé longtemps du ressentiment : "J'étais très en colère au début. Les contrôleurs aériens étaient en grève et je me demande bien qui étaient ces gens qu'ils ont mis à la place. Ils n'y connaissaient rien. Le ciel est quand même assez grand !" En 1982, le conseil d'Etat déclare l'"entière responsabilité de l'Etat dans la collision".

Les pompiers de La Planche conservent depuis 50 ans une roue de l'avion à la caserne. © Radio France - Anne Bertrand

L'accident a profondément marqué cette commune rurale. Depuis 50 ans, les pompiers de La Planche conservent d'ailleurs une roue de l'avion à la caserne. Les habitants présents ce jour-là ont été sollicités par les secours. "Les gendarmes, les pompiers ont réquisitionné les tracteurs et on allait chercher les corps dans les champs", se souvient Jean-Paul Richard. Gérard, agriculteur à La Planche, a fait pareil : "On s'est mis à chercher les victimes parce qu'il y en avait qui étaient vraiment tout près de chez nous." Ce sont justement ces habitants que Tim, un Anglais qui a perdu son père, est venu remercier avec ses 5 frères : "On est reconnaissant aux habitants de La Planche qui étaient là et qui ont cherché les corps et les débris de l'avion".

Ces 6 frères, originaires du Sussex, étaient âgés de 12 à 4 ans quand ils ont perdu leur père. © Radio France - Anne Bertrand

À l'époque, il n'existait pas de cellule psychologique. Jean-Paul Richard a mis 30 ans avant de pouvoir parler de cet accident : "J'étais technico-commercial donc je voyais beaucoup de monde. Les gens me disaient 't'es de La Planche, toi, t'as dû voir!' mais je refusais d'en parler. Il m'a fallu un paquet de temps pour me libérer de ça." Gérard, l'agriculteur, a lui aussi fait comme il pouvait : "Sur le moment, ça nous a traumatisés. Mais c'est vrai qu'au bout de 50 ans, on oublie. Malgré que l'image des personnes qu'on a retrouvées reste encore dans la tête."

loading