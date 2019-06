"50 ans de fiertés dans les rues" : environ 4 000 personnes à la marche des fiertés de Tours

De nombreux Tourangeaux ont participé à une marche militante et festive pour défendre les droits des personnes LGBT et combattre l'homophobie et la transphobie.

La quatorzième marche des fiertés a réuni ce samedi 15 juin après-midi dans les rues de Tours plus de 4 000 personnes. Le mot d'ordre cette année était "50 ans de fiertés dans les rues" en référence au cinquantième anniversaire des émeutes de Stonewall à New york, première Gay Pride de l’histoire, et qui marque aussi 50 ans de combats pour l’égalité des droits des personnes LGBT.

Comme chaque année à Tours la marche a été lancée depuis l'esplanade du château avec l'ouverture tout l'après-midi d'un village des associations.

Parler de l'homophobie et de la transphobie au quotidien

Cette marche des fiertés est l'occasion de parler de la violence homophobe et transphobe au quotidien dont sont victimes certains participants. Des violences dans la rue mais aussi à l'intérieur même des familles. C'est ce que vivent Alex et Léo 15 et 18 ans. Ils se sont choisis des prénoms d'hommes car ils sont en transition et se définissent au masculin.

"Il doit m'accepter comme je suis" Alex, jeune un Tourangeau en transition

"J'en ai parlé à mon père et il m'a dit que ce n'était qu'une phase et que ça allait passer", se souvient l'adolescent. "Je lui ai répondu que ça ne passera pas car c'est moi et il doit m'accepter comme je suis. J'ai fait mon coming out il y a trois ans et j'ai commencé ma transition sans son avis" témoigne Alex. "Mon beau père me dit que tant que je n'aurai pas fait ma transition, il ne veut pas me considérer comme un homme" déplore le jeune homme.

Léo, lui, préfère rester optimiste. "Je pense qu'avec le temps mes parents vont finir par l'accepter. Nous sommes leurs enfants et ils ne peuvent pas nous rejeter, ils n'ont pas le choix (...) Ma mère fait beaucoup d'efforts mais à la maison ça reste froid".

L'ouverture de la PMA aux couples de femmes dans tous les esprits

Cette année, l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes célibataires est au coeur de nombreuses discutions. Le projet de loi sur la bioéthique sera examiné fin septembre à l'assemblée nationale et il sera question de la PMA pour toutes les femmes.

Vanessa Masson a 30 ans, elle est lesbienne et en couple depuis 12 ans avec sa compagne. Elle espère que cette loi va passer même si elle a un doute. "J'ai essayé pendant deux ans d'avoir un enfant en France de manière illégale. J'avais un donneur, j'ai été suivie par un gynécologue pro PMA mais qui n'a pas le droit de me soutenir. Ca n'a pas fonctionné", explique la jeune femme.

Pour autant, elle ne s'est pas tournée vers les autres pays où la PMA est autorisée pour les couples de même sexe, "pour moi avoir payer pour avoir un droit qui devrait être légitime en France, ce n'est pas normal" estime-t-elle.

"(La PMA pour toutes) j'ai du mal à y croire dans les années qui suivent" Vanessa 30 ans

Pour elle, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes n'arrivera pas de si tôt. "Je l'attends avec impatience mais je pense c'est un peu illusoire, j'ai du mal à y croire dans les années qui suivent" déplore la trentenaire.

Si la loi est adoptée dans les prochains mois, elle n'hésitera pas à se lancer dans le processus. "C'est légitime qu'on ait le droit d'avoir un enfant. Je suis avec ma compagne depuis longtemps et pense être capable d'élever un enfant et de lui donner tout l'amour nécessaire" raconte Vanessa qui attend avec impatience et crainte la suite du débat sur la PMA pour toutes.