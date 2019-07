"J'étais émerveillée" : 50 ans après le premier pas de l'Homme sur la Lune, des Berrichons se souviennent

Nançay, France

On célèbre les 50 ans du succès de la mission Apollo 11. Le 20 juillet 1969, à 21h56 heure américaine, Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune. Un exploit phénoménal qui avait fait basculer la guerre de la conquête spatiale entre les États-Unis et l'Union soviétique.

Au Pôle des étoiles de Nançay, le sujet est évidemment abordé, entre une exposition de personnages et de scènes de Star Wars en Lego et une présentation du système solaire. "C'était le défi d'aller marcher sur une autre terre. À l'heure actuelle, le seul endroit où l'on a marché, c'est sur la Lune. Et avant d'aller sur Mars, on reviendra sans doute sur la Lune", explique Philippe Cavier, médiateur scientifique au Pôle des étoiles de Nançay.

Où étiez-vous lors du premier pas de l'Homme sur la Lune ?

L'Homme qui marche sur la Lune, c'est quelque chose qui fascine aujourd'hui encore. "Je trouve ça extraordinaire parce que la Lune est loin de la Terre ! Les astronautes ont dû attendre très longtemps dans la fusée, ils devaient avoir beaucoup à manger", sourit Roméo, 9 ans. En réalité, le voyage a duré 4 jours pour parcourir les 363 104 kilomètres qui séparent la Terre de la Lune. "C'est hallucinant ! On n'ose même pas imaginer ce que c'était. Les moyens de l'époque étaient rustiques. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus beaucoup de candidats !", ajoute le papa de Roméo.

Certains ont même vécu l'événement en direct, devant la télévision. En France, c'était dans la nuit du 20 au 21 juillet. Un moment marquant. "J'avais 15 ans et j'étais émerveillée. C'était exceptionnel", se souvient Marie. "En plus, j'habitais un tout petit village à la campagne et on n'avait pas à la télé. J'étais allée chez les voisins pour regarder", poursuit celle qui avait 15 ans à l'époque.