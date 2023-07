"50 ans qu'on est là" : les boulistes de la Butte Montmartre priés de céder leur terrain à un hôtelier

Qu'ils tirent ou qu'ils pointent, les boulistes de Montmartre sont priés de quitter les lieux. Installés depuis 1971, à la Butte Montmartre, le Club Lepic Abesses Pétanque, le CLAP, occupe sans droit ni titre un parc, devenu boulodrome. Avec ses 290 adhérents et ses huit terrains (quatorze si l'on pousse les murs) de l'avenue Junot, dans le 18e arrondissement de Paris, le club est devenu un lieu incontournable de la pétanque et le premier club en terme de licenciés à Paris selon le CLAP. Mais, le club doit partir a tranché le Conseil de Paris, jeudi 6 juillet. Le terrain sera repris par un hôtelier de luxe voisin afin de rénover le parc.

Le club de pétanque compte bien aller au bras de fer

Alors qu'il "tire", Jean-Marc, 67 ans, explique qu'il vient "juste de prendre sa retraite". Ce bouliste espère qu'elle "durera longtemps, avec les boules !". Il ne se fait pas à l'idée que ces terrains vont disparaître. "Je connais une dizaine de membres, retraités, si on leur enlève ça, ils n'ont plus rien" dit le montmartrois. Jean-Marc et les autres licenciés veulent rester dans ce parc de 765m² pour continuer la pétanque. Pas question que les boules ne s'entrechoquent plus ici, explique Maxime Liogier, responsable communication du club "les adhérents sont consternés, dans l'angoisse. C'est un lieu de vie, de partage, où l'on vient tous les jours jeter des boules, rire. On ne comprend pas pourquoi on nous retire ça au profit d'un opérateur commercial qui va faire tourner la planche à billets".

Le CLAP occupe ce terrain depuis plus de 50 ans et les voilà "sans droit, ni titre" rajoute Maxime Liogier. "Pourquoi ne pas être venu nous voir avant ? C'est la mairie qui nous a raccordé à l'eau et à l'électricité. On a toujours demandé à avoir une convention, on nous a toujours dit tout va bien, on laisse aller. Le ciel nous ait tombé sur la tête lorsqu'on a vu l'appel à manifestation d'intérêt concurrent de la mairie" conclue l'un des responsables du club.

Parc classé espace vert protégé

Cette occupation du terrain par le CLAP date d'une époque "où les règles d'occupation du domaine public n'étaient pas très encadrées" rappelle Jean-Philippe Daviaud, conseiller de Paris, en charge du commerce et de l'artisanat pour le 18è arrondissement. Après appel à candidatures, auquel a participé le CLAP, le dossier de l'hôtelier voisin a obtenu la concession d'occupation du domaine public. Avec une proposition "mieux-disante" selon la mairie de Paris. Le projet retenu par le conseil, verra six terrains de pétanque sur quatorze préservés. Des terrains de 9m de long, au lieu de 12 ou 15m selon les règles de la pétanque. Ce projet appelé "Maquis de la Sourcière" porté par le propriétaire de l'hôtel particulier voisin, promet un espace vert de 800 m², avec deux étangs, ouvert au public. Il n'y aura "aucune construction en dur", que des "constructions légères démontables" explique l'élu qui avance "une buvette démontable, quelques mois par an", car le Maquis est classé Espace vert protégé (EVP).

"Aujourd'hui dans n'importe quel village ou ville de France, le club de pétanque est considéré, mais pas à Paris" insiste Nicolas Jammes, vice-président du club de pétanque Lepic Abesses de Montmartre. "Des élus ont décidé de démembrer notre club, ça pose question de l'intérêt du sport à Paris". Il dénonce des "mensonges" quant au futur projet, promettant "100 mètres de carrés de terrain, contre 500 aujourd'hui. Cela veut dire qu'on aura deux terrains dans les normes". Comment faire avec 300 membres, se demande le vice-président. Il faudrait "au minimum 12 mètres de long et 3 ou 4 mètres de large, c'est "impossible de maintenir le CLAP tel qu'il est aujourd'hui" regrette le bouliste.

Se mettre en conformité avec le PLU

Il s'agit là "d'appliquer la loi" dit la mairie de Paris et de se mettre en conformité avec le PLU, le plan local d'urbanisme, pour renaturer l'espace. "L'occupation de ce terrain, qui appartient à la ville, donne lieu à un minimum d'activités commerciales. Avec par exemple, la vente de boissons sur place, à la buvette - installée sans notre consentement - les adhésions à l'association également. Tout candidat doit donc être mis en concurrence avec d'autres" déclare Jean-Philippe Daviaud. Le projet devait répondre à trois critères : renaturation du site (en conformité avec le PLU), réouverture au public et équilibre économique. Le troisième critère doit planifier des ressources suffisantes, sans recourir au financement public, afin de payer une redevance à la ville, comme toutes les concessions d'occupation du domaine public.

Le combat ne fait que commencer déclare le CLAP, "la manche politique est perdue mais pas la bataille juridique". Déterminé, le club de pétanque convie tous ses membres à continuer à venir jouer aux boules, en signe de lèse-majesté au Maquis de la Sourcière.