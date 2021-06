50 % de déchets en moins dans les foyers témoins du Calvados

C’est le premier bilan sur le défi proposé aux foyers-témoins du Calvados : leurs quantités de déchets ont été divisées par deux grâce à une plus grande vigilance sur le tri et sur leurs modes de consommations.

442 kg de déchets par an et par habitant dans le Calvados

La preuve par l’exemple. C’était l’idée directrice du SYVEDAC (syndicat de valorisation des déchets de l'agglomération caennaise) au début de l’année en proposant à des familles de devenir ‘foyer-témoin’, pour observer et corriger leurs comportements. “Nous avons reçu plus de 300 candidatures pour n’en retenir que 50, parce qu’il y a un suivi régulier à faire” explique Olivier Paz, président du SYVEDAC. Un premier bilan, après quatre mois d’expérience, a été présenté ce lundi : les volumes de déchets ont été divisés par deux. Un résultat intéressant sachant qu’un habitant du Calvados a une production annuelle moyenne de 442 kg de déchets.

Davantage de tri sélectif, acheter en vrac

Parmi ces foyers témoins, celui de Véronique Dauvers, à Saint-Désir. La première étape a été une relecture des consignes de tri. “Des pots de yaourt ou certains emballages qu’on mettait dans la poubelle noir et en fait, on a appris que ça devait partir dans la poubelle jaune”. Ces quelques confusions entre ordures ménagères et tri sélectif effacées, la deuxième étape a guidé la famille vers une réflexion sur ses modes d’achats. “Maintenant, on fait encore plus d'efforts en achetant plus local, en se déplaçant aussi chez certains commerçants avec nos propres contenants, en achetant en vrac. On arrive à réduire maintenant cette poubelle jaune. On a envie de continuer pour ne plus avoir de déchets dans notre poubelle noir” expose Véronique, en évoquant les transformations dans son foyer familial composé de six personnes.

Poubelle noire ou jaune, des progrès à faire partout

Dans les 442 kg de déchets annuels par habitant, il y a 267 kg d’ordures incinérées (avec un système de récupération de chaleur à Colombelles pour faire pousser des légumes biologiques). La part du tri sélectif a progressé au fil des années. Mais Olivier Paz estime que l’écologie va au-delà du remplissage des poubelles jaunes. “Il faut apprendre à diminuer partout, y compris dans les poubelles dédiées au tri. Mais il faut qu'à un moment donné, les industriels jouent le jeu. Qu'ils apprennent à diminuer les emballages, qu'on nous force pas à acheter par 8 ou par 10, mais qu'on puisse acheter en vrac. Comme sur les marchés, où on n'achète pas comme au supermarché.” explique le président du SYVEDAC.

L’agglomération de Lisieux à la traîne

Depuis le début de l’année 2020, le SYVEDAC a étendu son rayonnement au-delà de l 'agglomération caennaise. Il a été rejoint par l’agglomération Lisieux Normandie, 54 communes pour 80.000 habitants. François Aubey, le président de l'intercommunalité, se dit prêt à “renverser la table” sur la gestion des déchets. “Je dis souvent que pour 1.000 euros dépensés en fonctionnement, 241 euros sont dédiés à la politique déchets. Donc c'est beaucoup trop. Notre système de collecte et d'élimination est probablement archaïque, avec des coûts inacceptables”.

À priori, les habitants doivent s’attendre à du changement même si l’élu ne veut pas agir dans la précipitation. “Nous avons lancé une vaste étude par un grand cabinet professionnel des déchets, pour qu'à la fin de l'année on puisse prendre de nouvelles orientations. Est ce qu'on va vers la pesée ? Est ce qu'on continue le porte à porte? Est ce qu'on favorise l'apport volontaire ? Clairement, des options seront sur la table et nous devrons prendre des décisions importantes qui, peut être, poseront des problèmes aux habitudes que nos habitants avaient” conclu le président de Lisieux Normandie, venu observer les résultats dans le foyer-témoin augeron, sur les hauteurs de Saint-Désir. Pour nourrir un peu plus sa réflexion en vue de ce probable bigbang économico-écologiste l’année prochaine.