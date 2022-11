50% des bénéficiaires des Restos du coeur ont moins de 25 ans en Vaucluse

C'est devenu une triste tradition. Depuis 38 ans, au seuil de l'hiver, les Restos du cœur lancent leur traditionnelle campagne. Cette année, les responsables en Vaucluse s'attendent à une forte hausse du nombre de bénéficiaires. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Jean Vienne, estime "que l'augmentation du nombre de personne devrait être de l'ordre de 15 à 20%, peut-être plus. Certains centres montrent même des progressions de l'ordre de 30%". Mais ce qui inquiète le président de l'association dans le département c'est qu'à cause du contexte économique, "des personnes qui étaient sorties de la précarité vont y retourner à cause des factures, du prix de l'énergie et de l'inflation".

50% des bénéficiaires en Vaucluse ont moins de 25 ans

Interrogé sur le "portrait type" du bénéficiaire, Jean Veille précise être en présence de "beaucoup de familles monoparentales, des retraités, des travailleurs pauvres et des jeunes. 50% d’entre eux ont moins de 25 ans". Dans cette situation, les Restos du cœur sont-ils en mesure de servir tout le monde ? "On va faire face" affirme Jean Vienne avant d'ajouter : "c'est impératif pour nous de fournir une aide alimentaire aux gens. Actuellement on a quelques soucis de ruptures, mais on essaye de trouver des dons". L'association est actuellement à la recherche de nombreux bénévoles pour ses centres, mais aussi et surtout pour son entrepôt.