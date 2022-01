INFO FRANCE BLEU AZUR - 50% des opérations déprogrammées au CHU de Nice

France Bleu Azur révèle que 50 % des opérations sont déprogrammées à Nice. Le docteur Stéphane Litrico est neurochirurgien et vice-président de la commission médicale d'établissement au CHU de Nice. Il était l'invité du 8h20 de France Bleu Azur.

"Nous trions les patients"

"C'est tout le travail que nous faisons au quotidien, nous trions les patients. Priorité à la cancérologie, les chirurgies vasculaires, la gynécologie avec les IVG également. C'est un travail qui se fait dans chaque équipe. Nous traitons tous les patients qui sont dans une situations d'urgence."

Un manque d'infirmiers anesthésistes

"Nous déprogrammons car les infirmiers anesthésites sont limités en nombre. Nous avons besoin d'eux, mais ils ne sont pas assez. On ne peut pas remplacer le personnel, ou former très rapidement. La formation dure deux ans après la formation d'infirmier. C'est un manque bien plus vaste que la Covid, la crise a aggravé la situation."

Patience et calme

"Les situations vraiment graves, nous les traitons, mais c'est vrai qu'il y a des patients qui souffrent et qui ont très mal. Mais ils doivent patienter quelques semaines, voire quelques mois, l'ophtalmologie par exemple là c'est en mois. On fait plus que ce que l'on peut. Il faut de la patience, du calme."

Les patients aisés se dirigent vers le privé

"Il y a de plus en plus de patients qui vont vers le privé, ils doivent moins déprogrammer. Une partie de la population aisée se dirige vers cette solution."