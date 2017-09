Vente aux enchères : 50% des transactions en Touraine se font désormais par internet

La Touraine accueille de nombreuses ventes aux enchères en tout genre. Mais aujourd'hui avec le développement des enchères en direct sur internet, les salles de vente ont de la concurrence, même si les acheteurs en ligne ont aussi permis de sauver la profession.

A la salle des ventes de Evres-sur-Indre ce vendredi après-midi, une centaine de voitures étaient à vendre. Sous la direction du commissaire priseur Bertrand Jabot, les enchérisseurs présents dans la salle de vente et ceux derrière leur écran d'ordinateur se font concurrence. Car en plus de la traditionnelle vente à main levée ou au téléphone s'est ajoutée celle en live, via un site internet spécialisé. Pour Bertrand Jabot, même pour les voitures, acheter en ligne ne pose aucun souci. Tout est détaillé dans la fiche de présentation du véhicule.

Près d'une vente sur deux se fait par internet

Pour Bertrand Jabot proposer aux clients potentiels une vente par internet représente beaucoup plus de travail. "La charge de travail est quadruplée pour nous".

Internet a révolutionné le métier

Mais il en est sur, c'est aussi internet qui a permis, en quelque sorte de sauver le métier. "Aujourd'hui c'est incontournable, parfois pour une vente, 80% des enchères sont faites via internet.