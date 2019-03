50 € de bon d'achat pour tous les foyers de Fenouillet et de Saint-Jory en Haute-Garonne

Par Théo Caubel, France Bleu Occitanie

Depuis lundi, les habitants de Fenouillet et de Saint-Jory au nord de Toulouse peuvent récupérer un bon d'achat de 50 € au guichet de leur mairie. Et on fait déjà la queue pour venir le récupérer.