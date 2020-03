50 jeunes terrifortains partiront pour leur service national universel cet été

Le 22 juin prochain, une cinquantaine de jeunes terrifortains partiront pour un séjour de 12 jours aux quatre coins de la France. Sur la base du volontariat, ils effectueront leur service national universel. Objectif: favoriser la cohésion nationale et former les citoyens de demain.

Le 22 juin, des milliers de jeunes français de 16 ans partiront pour leur SNU, leur service national universel. Ils s'engageront pour un séjour de 12 jours en "brigades" dans toute la France sur la base du volontariat. A l'échelle nationale, 30 000 places ont été créées, 50 dans le Territoire de Belfort. Lors de ce service, les engagés alterneront entre activités sportives et éducation civique. Leur SNU s'achèvera avec 2 semaines supplémentaires d'engagement dans des associations ou des collectivités. Pour le gouvernement, il s'agit de renforcer la cohésion nationale et de former les futurs citoyens.

Les élèves du lycée Courbet étaient réunis dans la salle de conférence pour la présentation du SNU © Radio France - William Gay Costa

Pour recruter les 50 terrifortains, des conférences sont organisées. Le première a eu lieu au lycée Courbet de Belfort. Toutes les classes de seconde du lycée Courbet ont défilé pendant l'après-midi dans la salle de conférence et certains sont déjà séduits, comme Louna, âgée 15 ans: "J'ai bien envie de m'engager car je pense que c'est une bonne chose pour notre pays, explique-t-elle. Et j'aimerais m'engager sûrement plus tard alors c'est pas mal".

Yléana, elle-aussi, a décidé de s'inscrire: "Je suis assez intéressée. Mes parents m'ont beaucoup parlé de tout ce qui était service militaire avant. Et là, je trouve que c'est une bonne alternative".

Opération séduction

Néanmoins, il va falloir trouver d'autres volontaires. Au total, ce sont 50 terrifortains qui devront partir en fin d'année scolaire. Pour les recruter, Christophe Boulat, le responsable du programme dans le territoire n'hésite pas à insister sur certains points comme la possibilité de faire de l'escalade par exemple ou encore de partir dans les DOM TOM. "Disons que durant le séjour de cohésion, il y a aura forcément des moments où ils pourront s'amuser, parce qu'il y aura aussi des moments de détente, rassure le référent. Mais il y a derrière toutes les thématiques autour de ce qui est développement des valeurs républicaines et d'appartenance à la Nation, pour leur permettre de sentir qu'ils font partie de la Nation".

Christophe Boulat fera une tournée des lycées dans le territoire pendant tout le mois de mars. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 3 avril sur le site snu.gouv.fr.