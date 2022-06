50 kilomètres à la nage : le défi fou de trois gendarmes catalans pour récolter des fonds

"N'importe quoi..." Quand ils ont parlé de leur projet pour la première fois à leur entourage, personne ne les a pris au sérieux. "On nous prenait pour des fous, s'amuse Julien, 42 ans, un ancien de la Garde républicaine. On s'est moqué de nous, notamment nos épouses !" Pourtant, mois après mois, le "Projet Gabrielle" a pris forme, et les trois gendarmes de la brigade de Saint-Laurent-de-la-Salanque se jettent à l'eau ce samedi 10 juin pour le plus grand défi sportif de leur vie : 50 kilomètres de nage le long du littoral catalan.

Depuis la plage du Lydia au Barcarès jusqu'à Cerbère à la frontière espagnole, les trois hommes vont devoir parcourir 50 kilomètres : il leur faudra une semaine, à raison de 7 à 9 kilomètres par jour. "Nous avons commencé les entrainements depuis janvier, d'abord en piscine, puis en mer. Physiquement et mentalement, nous sommes prêts. Mais concernant les conditions météo, il y a une légère appréhension", reconnait Thomas, 26 ans, ancien parachutiste tout juste reconverti gendarme.

Pour la bonne cause

Derrière le défi sportif, l'objectif est de récolter des fonds pour l'établissement Les Alizés, à Fourques, un foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés. La petite sœur de Thierry, 40 ans, y est hébergée. "Gabrielle a 30 ans, mais je la vois toujours comme une enfant : elle est atteinte d'une maladie rare qui ne porte pas de nom, et que l'on a classé dans la catégorie se rapprochant du trouble de l'autisme."

"À 40 ans, je me suis dit qu'il était important de m'investir pour elle et pour toutes les autres personnes hébergées dans le foyer : l'argent que nous allons récolter va permettre de leur financer des activités. Pour qu'ils puissent s'évader..."

Pour faire un don

Une cagnotte est en ligne sur le site Leetchi.

Par chèque, à l'ordre de "SÉSAME AUTISME OCCITANIE EST", mais à envoyer à la brigade de Saint-Laurent-de-la-Salanque : 200 Allée Méditerranée, 66250 Saint-Laurent. L'association enverra une attestation fiscale aux donateurs ayant payé par chèque et souhaitant donc une défiscalisation de leur don.