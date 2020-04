50 musiciens, dont un Nancéien, réunis virtuellement pour un hommage à Notre-Dame de Paris

"J'ai évidemment immédiatement accepté de participer à ce projet". Un an après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, Johann Vexo, titulaire du grand orgue de la cathédrale de Nancy et organiste de chœur à Notre-Dame s'est joint virtuellement à 49 autres musiciens pour rendre hommage à l'édifice qui leur est si cher.

"Pour toutes les personnes qui ont travaillé à Notre-Dame, c'est un jour important et pas le plus heureux, pour être honnête", confie celui qui jouait dans la cathédrale le 15 avril 2019. "Ce projet, j'allais dire que c'est presque la seule chose que l'on pouvait faire. En tout cas, c'est ce que nous faisions dans cet édifice jusqu'à il y a exactement un an donc c'était effectivement le meilleur moyen d'exprimer ce que Notre-Dame représente et représentait pour nous."

Chacun chez soi, chanteurs et instrumentistes ont interprété une pièce de Jean-Sébastien Bach, le dernier chœur de La Passion selon Saint-Jean, et enregistré une vidéo accessible sur YouTube.

"Le morceau qui a été choisi par les chanteurs, c'est vraiment une pièce qui reflète toute l'émotion qu'on peut avoir en repensant à ce terrible incendie avec, en même temps, tout l'espoir qu'on a de revoir un jour la cathédrale comme elle était", raconte Johann Vexo.