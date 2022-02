50 personnalités locales appellent à participer à la consultation sur la sortie de l'Alsace du Grand-Est

Plus de 50 artistes alsaciens appellent à participer à la consultation citoyenne pour la sortie de l'Alsace du Grand-ESt

Arsène Wenger, l'ex Miss France Delphine Wespiser font partie de la cinquantaine de personnalités à appeler à participer à la consultation citoyenne lancée le 20 décembre 2021 par la Collectivité européenne d'Alsace avec cette question : l’Alsace doit-elle sortir du Grand Est pour redevenir une région à part entière ?

"C’est une première tentative de démocratie directe « à la suisse » qui devrait être suivie de plusieurs autres en cas de succès de cette consultation. C’est pourquoi cette consultation mérite notre intérêt précise l'appel, relayé sur le site alsace.news.fr.

Nous ne sommes pas des politiques. Nous appartenons au monde des arts, de la culture et du spectacle en Alsace. Et nous ne voulons pas donner de consigne de vote à nos concitoyens. Nous voulons juste leur dire : faites comme nous, donnez votre avis, participez à cette consultation citoyenne et votez selon votre cœur !" peut-on encore lire dans cet appel.