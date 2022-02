Convois de la liberté : 50 personnes au départ à Cherbourg

Ils sont partis en klaxonnant, en voiture, camion et même en moto. Le convoi, d'une dizaine de véhicules, a quitté Cherbourg ce matin, en affichant des drapeaux français et de grands stickers : "Je soutiens le Convoi de la liberté". Ils rejoindront Paris dans la journée.

Des soignants licenciés dans le convoi

Parmi la cinquantaine de personnes, des femmes, des hommes, beaucoup de personnes âgées ou retraitées mais aussi des jeunes actifs, qui ont été licenciés pour faute de vaccination.

"Je suis là pour soutenir le mouvement, j'estime que nous sommes dans la main d'un gouvernement qui décide tout. On a décidé pour moi que je ne devais plus être infirmière, alors que c'est mon métier. On m'a licencié. On doit reprendre absolument, notre liberté, notre égalité et notre fraternité", affirme Laura, 28 ans, et ex-infirmière en psychiatrie.

"Je suis agent administratif à l'hôpital, j'ai été licencié et pour moi c'est une atteinte à ma liberté. Depuis plusieurs mois, je suis sans salaire c'est pour ça que je suis ici, pour revendiquer nos libertés perdues", explique un autre manifestant.

Une cinquantaine de personnes au départ de Cherbourg © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Pas d'étiquette, mais des revendications sur le pouvoir d'achat

Le mouvement ne revendique aucune appartenance politique, religieuse ou partisane, comme le rappelle Dorothée : "On y va en tant que citoyens, il n'y a pas d'étiquettes. Après, il peut y avoir des gilets jaunes, mais nous n'avons pas d'appartenance particulière".

En plus, de la question des mesures sanitaires, certains viennent aussi pour défendre les petits salaires et la hausse des prix. "Je suis agente de cantine, seule avec mes deux enfants, en ce moment c'est difficile avec la hausse des prix et surtout de l'essence", ajoute Dorothée.

Pareil pour Gaston : "J'en ai marre de compter mes centimes à la fin du mois, j'ai pris un jour de congé pour manifester, si c'est pour essayer de gagner mieux en manifestant, pourquoi pas".

Evelyne, venue de Saint-Sauveur-Le-Vicomte ajoute : "Je ne suis pas gilet jaune, je n'ai jamais défiler avec eux, mais je portais le gilet dans la voiture, j'étais d'accord avec leurs idées, mais moi je suis ici, car je suis contre la vaccination obligatoire".

Quelques drapeaux canadiens sur les véhicules © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Des stickers "Je soutiens le convoi de la liberté", comme dans le mouvement canadien. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

"Nous ne sommes pas contre le vaccin mais contre l'obligation vaccinale"

Beaucoup précisent qu'ils ne sont pas contre le principe de la vaccination, "Je me suis fait vacciner pour mon travail, ça me dérange pas plus que ça mais par contre, mais je ne comprends pas pourquoi on nous l'oblige", explique Gaston.

"Nous comprenons que les Français se vaccinent, nous ne sommes pas contre le vaccin mais contre l'obligation vaccinale", ajoute Evelyne.

La plupart des manifestants n'ont pas confiance dans les produits, dans le gouvernement ou dans les firmes qui produisent les vaccins. "C'est pour le fric, l'objectif c'est de faire mal aux gens. Je veux protéger les enfants, ma famille et les gens devraient réaliser que nous sommes contrôlés", précise Evelyne.

Dans la cinquantaine de manifestants, tous ne partent pas sur Paris ni Bruxelles, certains iront seulement à Caen et reviendront en soirée.