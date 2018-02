Strasbourg, France

Sur les 50 places, 15 places sont réservées aux personnes isolées, selon le Collectif SDF Alsace. "C'est vraiment très peu, s'inquiète la porte-parole Monique Maitte. Et puis que va-t-il se passer pour les femmes ? Pour les personnes qui ont un animal de compagnie ? Et bien, rien. Quinze places pour les isolés, c'est dramatiquement ridicule".

Salut à tous. C'est le froid et l'humidité qui nous réveillent

Les nuits sont très courtes, nous sommes épuisés

inutile de téléphoner au 115 "y'a pas de place" — Collectif SDF Alsace (@SDFAlsace) February 6, 2018

Monique Maitte espérait au minimum l'ouverture d'un gymnase. "On peut tout de suite aller sur 60 à 100 personnes. On peut rajouter des lits. C'est du collectif, ce n'est pas formidable. Mais ça nous permettrait de regrouper les personnes et de mieux les nourrir, au lieu de courir partout pour leur apporter un sandwich".

Non, les SDF ne "restent dans la rue" "par choix", comme l'affirme un député LREM

La porte-parole du Collectif SDF Alsace répond également aux propos polémiques du député parisien LREM Sylvain Maillard. Celui-ci déclarait lundi que "même dans les cas de grand froid, certains SDF ne souhaitent pas être mis à l'abri".

"Ça me fait bondir parce qu'il reprend le fait que quelques personnes, nous le savons, c'est un constat, vont refuser les hébergements qu'on leur propose, avec des raisons qu'il faut entendre : _des lieux indignes pour ne pas dire ignobles, les bagarres, le risque de viol pour les femmes, le vol_".

C'est une façon détournée de la part de ce monsieur, un élu en plus, de dire "on ne fera rien" - Monique Maitte, porte-parole du collectif SDF Alsace

"Il y a beaucoup de gens qui veulent être hébergés mais qui n'ont que des refus" de la part du 115. C'est le numéro d'urgence à composer si vous apercevez une personne en situation de détresse.