50 policiers nationaux manifestent à Reims et Charleville-Mézières, en soutien à leurs collègues agressés

Une cinquantaine de policiers nationaux se sont rassemblés ce lundi midi devant les commissariats de Reims (Marne) et Charleville-Mézières (Ardennes) pour dénoncer les agressions dont sont victimes les forces de l'ordre et le manque de moyens.

Juste après les douze coups de midi, près de 30 policiers nationaux sont sortis du commissariat de Reims (Marne) et 20 de celui de Charleville-Mézières (Ardennes). Ils ont manifesté durant une trentaine de minutes pour dénoncer les agressions et les tentatives d'assassinats à l'encontre des forces de l'ordre mais aussi le manque de moyens humains, juridiques et matériels pour y faire face.

Mobilisation à l'appel du syndicat unité SGP Police FO, après la violente agression, la semaine dernière, de deux policiers à Herblay-sur-Seine (Val-d'Oise) puis l'attaque au mortier du commissariat de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ce week-end.

Alors que les syndicats de police vont être reçus ce mardi par le ministre de l'Intérieur et jeudi par le président de la République, Christian Pous, délégué départemental du syndicat SGP Police FO dans la Marne, sera l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce mardi à 7h45.