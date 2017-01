500 000 bretons recencés

L'INSEE lance son recensement 2017 ce jeudi. En Bretagne, 500 000 habitants sont concernés dans 280 communes. 1 180 agents recenseurs seront sur le terrain.

Internet pour 39% des bretons

Jusqu'au 18 février, le recensement en Bretagne va être effectué dans une commune sur 5 (pour les moins de 10 000 habitants). Pour les grandes villes, comme tous les ans, 8% de la population vont être recensés. Et depuis 3 ans, la population peut aussi être recensée sur internet. L'an dernier, 39% avaient choisi cette solution web.

À quoi sert le recensement ?

300 textes législatifs en France prennent en compte ces chiffres du recensement. Les données servent d'abord à l'État pour définir ses politiques publiques nationales. Elles servent aussi aux collectivités locales, dont le nombre d'élus est fixé en fonction des chiffres du recensement. Pour les communes, ces données servent à établir la contribution de l'État à leur budget et les aident à décider des équipements publics à construire. Les chiffres du recensement sont aussi utiles aux entreprises, qui vont décider l'implantation ou non d'un commerce.

Le recensement pour une petite commune sur cinq et 8% de la population des grandes villes - INSEE

100 000 habitants de plus en Bretagne

Les derniers chiffres réels de l'INSEE, au 1er janvier 2014, totalisent 3 276 543 habitants dans les 1 250 communes bretonnes. C'est 101 479 habitants de plus en 5 ans. Cette croissance moyenne annuelle de 0,6 % est supérieur à la moyenne nationale, mais est moins importante que durant la période du recensement précédent. L'Ille-et-Vilaine est le département le plus dynamique de la région et contribue pour plus de la moitié à l'augmentation de la population bretonne. pour la population française, c'est ici.

Rennes, grande ville bretonne à la démographie la plus dynamique - INSEE

Rennes, ville d'exception en Bretagne

Dans les 9 villes bretonnes de + 20 000 habitants, Rennes fait figure d'exception avec une croissance soutenue de 0,7 %. Ailleurs, la population continue de baisser, comme à Saint-Malo (- 0,5 %), Saint-Brieuc (- 0,4 %) ou Brest (- 0,3 %). En revanche la situation s'est inversée à Fougères (+ 0,4 %).