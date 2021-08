500 anti pass sanitaire marchent dans les rues de Châteauroux pour le 7e samedi de manifestation

"Macron, ton pass, on n'en veut pas !" Le slogan des opposants au pass sanitaire retentit pour le septième samedi consécutif dans les rues de Châteauroux. Une mobilisation en baisse : 500 manifestants se sont retrouvés devant le palais de justice contre 600 la semaine précédente.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'opposition au pass sanitaire réunit un cortège hétéroclite. Drapeaux royalistes et antifascistes côtoient gilets jaunes et slogans ésotériques. Hétéroclites également, les propos tenus à l'avant et à l'arrière du défilé. Alors que le calme règne en queue du cortège, les pétards et les tambours rythment les slogans du groupe de tête. Quelques instant après le départ de la marche, un petit groupe de manifestants prend à partie un journaliste de la Nouvelle République. Les insultes fusent : "Collabo ! Casse-toi !"

Les opposants au pass sanitaire manifesteront à nouveau en Berry samedi 4 septembre 2021.