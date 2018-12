500 bénévoles mobilisés dans l'Yonne pour la banque alimentaire

Auxerre, France

L'an dernier 29 tonnes de denrées avaient été données par les Icaunais à la sortie des grandes surfaces.

Les magasins changent leur stratégie

La moisson ne sera peut-être pas aussi bonne cette année s'inquiète André Guyot, le responsable de la banque alimentaire dans l'Yonne. D'autant que tout au long de l'année, les dons de la part des magasins ont baissé : " on a constaté une organisation différente à l'intérieur des magasins, ce qui fait que _les dons ont diminué_. Plutôt que de donner des produits aux associations caritatives, un certain nombre de produits en date courte sont mis en avant dans les rayons avec des réductions à - 30 ou - 50 %. Ce sont des produits que l'on avait auparavant. On a aussi une inquiétude sur l'évolution au niveau de l'Europe où il est possible que les dons dans les années qui viennent baisse."

L' organisation différente dans les magasins fait qu'il y a moins de dons Copier

les gens ont moins de moyens - Jean-Louis, bénévole

Jean-Louis scrute le contenu du caddie positionné à l'entrée du magasin mais cet habitué de la collecte fait un constat : "il y a moins de dons en quantité parce qu'il y a moins de moyens.".

Une inquiétude par rapport au mouvement des gilets jaunes - André Guyot responsable pour l'Yonne

Moins de pouvoir d'achat pour les donneurs, ça résonne bien sûr avec l'actualité. D'ailleurs le mouvement des gilets jaunes pourrait avoir une incidence sur la collecte s redoute André Guyot : "tout va dépendre si les magasins seront accessibles ou pas. C'est une inquiétude parce que la banque alimentaire ce n'est que ce week-end. Si les gens ne donnent pas ce week-end, ils ne donneront pas."

Un esprit de solidarité

Pas question cependant de se laisser abattre ce week-end : "il y a une certaine solidarité qu'on ressent parmi les réflexions des clients. On a eu une augmentation des bénévoles pour la collecte donc je reste assez confiant" explique André Guyot.

Les gilets oranges de la banque alimentaires sont présents jusqu'à la fermeture des grandes surfaces samedi soir.

L'inquiètude par rapport au mouvement des gilets jaunes Copier

Il y a besoin de produits pour bébés

Tout est bon à prendre, mais la banque alimentaire de l'Yonne appelle particulièrement à donner des produits pour bébés comme des couches, du lait infantile, des petits pots ou encore des lingettes.