500 collégiens marchent pour le climat à Pontchâteau : "agir donne de l'espoir"

À la veille de la mobilisation, les éco-délégués s'activent dans une salle, pot de peinture, feutres et cartons à la main. Il faut préparer les dernières pancartes, corriger les fautes d'orthographe et répéter les slogans une dernière fois. En ce vendredi, les jeunes marchent pour le climat, mais cette fois, nous ne sommes pas à Nantes, Paris ou Londres, non. Nous sommes à Pontchâteau, près de Saint-Nazaire. les 500 élèves du collège Quéral vont défiler dans les rues entre 9h30 et 11h30.

ⓘ Publicité

Derniers préparatifs avant la marche avec les éco-délégués, l'enseignante de SVT et le principal adjoint du collège Quéral © Radio France - Hélène Roussel

Les suricates bientôt à Crossac" - un des slogans

Dans cette commune rurale, les jeunes ne sont pas épargnés. Ici aussi, ils s'inquiètent pour la planète et leur avenir, et ils le disent parfois avec humour : "les calottes sont cuites", "les suricates bientôt à Crossac", les slogans sont ingénieux. "Il faut dire que nos élèves sont entourés d'exemples concrets du réchauffement climatique : la sécheresse, cet été, avec les restrictions pour arroser les cultures, les problèmes de fourrage pour les animaux dans les fermes. Il n'y a pas que dans les grandes villes où les jeunes peuvent porter leurs voix", explique le principal adjoint, Jean-Pierre Le Ménahèze.

loading

De moins en moins d'animaux dans la forêt, des oiseaux qui pondent l'hiver, y'a de quoi être inquiet" - élèves du collège Quérall

"De moins en moins d'animaux dans la forêt, l'herbe qui ne se régénère plus, les oiseaux qui disparaissent ou se mettent à pondre en plein hiver, oui, y'a de quoi avoir peur", témoignent Romane, Evan, Luna, Nelly et Antonin.

Quatre ans que le collège Quéral décroche le label développement durable. L'enseignante de SVT à la manœuvre rappelle "que ça fait des années qu'il y a au collège une journée en décembre où le chauffage est baissé, c'est le concours des pulls moches ! Une autre, en avril, baptisée la journée de la taupe, toutes lumières éteintes, et puis tous les ans des projets avec les élèves". L'idée d'une marche a été évoquée dès l'an dernier par ses élèves de 5ème, validée après la visioconférence que les 3ème ont eu en début d'année avec des experts du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) lors de la 8ème semaine du climat et de la fête de la science.

"les calottes sont cuites", "tu veux vraiment skier sur l'herbe?" Les pancartes et les slogans sont prêts © Radio France - Hélène Roussel

L'espoir d'être entendus

"Les mettre dans l'action, c'est aussi leur donner un peu d'espoir car je les trouve de plus en plus angoissés", confie encore l'enseignante. Un seul espoir pour cette marche qui partira à 9h30 ce vendredi matin ? "Etre entendus". La maire de Pontchâteau a déjà prévu de recevoir les jeunes à l'issue de la marche pour discuter de tous ces sujets.