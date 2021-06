500 fêtards sur la plage de Nice ce samedi soir

Après le restaurant entre amis ou le pique-nique sur la plage, ce samedi soir les niçois ont eu besoin de se retrouver et de profiter d'un couvre feu plus tardif à 23 heures. 500 fêtards se sont rassemblés sur la Baie des Anges au niveau des Ponchettes et du quai des Etats-Unis sans gestes barrières et parfois sans masque pour danser et trinquer. La Police a dû intervenir pour disperser les foules. Mais selon les forces de l'ordre "la situation est revenue rapidement à la normale et tout le monde a fini par rentrer et respecter le couvre-feu. Rien à voir avec les jeunes rassemblés ce vendredi et samedi soir aux Invalides pour participer à une fête sauvage."

À Nice, aucun des participants n'a été interpellé ni verbalisé selon les informations de la police.