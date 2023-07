500 jours de guerre en Ukraine : un an après son retour de Kiev, il ouvre deux boulangeries en Alsace

500 jours. Cela fait désormais exactement 500 jours que la Russie tente d'envahir l'Ukraine. Presque un an et demi que Kiev résiste. Avec chaque jour des bombardements sur des villes ukrainiennes , des morts, des destructions. En un an, plus de 6000 Ukrainiens ont fui la guerre et sont passés par l'Alsace.

Parmi eux, il y a Ksenia arrivée avec son compagnon français Christophe Roller. Ce pâtissier et maître boulanger alsacien tenait une boulangerie à Kiev avant de devoir fuir la guerre. Un an plus tard, il s'apprête à ouvrir une boulangerie à Bischwiller, et une autre 46 route de Strasbourg à Haguenau. Elle ouvrira d'ailleurs mardi 11 juillet, le jour des 46 ans de Christophe Roller, comme un nouveau départ.

"J'étais pendant une dizaine d'années à Kiev. Suite à la guerre nous sommes revenus avec deux valises en France. On a tous laissé là-bas. La semaine prochaine, on ouvre "Art de Pain". C'était important pour moi de reprendre le commerce" dit-il.

Le boulanger va reprendre les neuf salariés de la boulangerie d'Haguenau et embaucher des apprentis. Il continuera aussi les recettes traditionnelles bien connues des clients, recettes françaises ou alsaciennes. Mais il compte bien aussi en profiter pour mettre de l'Ukraine dans sa boutique.

Soutenir les enfants victimes de la guerre

"Il va y avoir de l'Ukraine dans la boulangerie. Il y aura des produits et des recettes ukrainiennes. Comme le Kievskii. C'est le gâteau de Kiev. Il est sur une base de noisettes, avec une crème noisette et pralinée à l'intérieur. Et un petit peu de caramel pour ajouter un petit peu d'onctuosité et de gourmandise" explique-t-il.

A la rentrée il y aura aussi sans doute des perachki, des chaussons fourrés, par exemple aux champignons. Ou encore des medovik, des gâteaux au miel ukrainiens. Ksenia, la compagne ukrainienne de Christophe Roller compte bien profiter de la gestion de la boutique pour promouvoir auprès des clients sa fondation, " Offrir l'Espoir ", qui vient en aide aux orphelins, des enfants marqués ou déplacés par la guerre.

La fondation Offrir l'Espoir a déjà récolté des tonnes de dons directement envoyés en Ukraine - Offrir l'Espoir

"Je prévois de raconter aux clients que quelques produits ukrainiens vont être vendus ici. Ce seront des pains d'épices spéciaux. Toutes les ressources obtenus grâce à la vente de ces pains iront directement au profit de l'aide à nos petits.

Aujourd'hui, à la frontière ukrainienne se trouve un monastère, il y a là un grand orphelinat, là bas vivent plus de 700 enfants qui n'ont pas de parents, qui ont perdu leur famille ou leur maison. Le but principal de ma fondation, c'est de leur apporter du soutien. Et je suis reconnaissante envers la France pour son aide. Mon compagnon Christophe qui établit de nombreux contacts, et nous obtenons beaucoup d'aide" dit-elle.

Si vous voulez aider l'association offrir l'espoir qui vient en aide aux orphelins ukrainiens de guerre, le lien est ici.