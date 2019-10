500 militaires s'entraînent cette semaine dans les rues de Charleville-Mézières

Un exercice militaire grandeur nature est organisé à partir de ce mardi jusqu'à vendredi à Charleville-Mézières. 500 militaires et 100 véhicules de différents régiments vont s'entraîner dans les rues, au milieu des passants et des voitures.

Charleville-Mézières, France

Les habitants de Charleville-Mézières vont croiser des hommes armés et entendre des coups de feu cette semaine. 500 militaires et 100 véhicules seront déployés en ville à partir de mardi jusqu'à vendredi. Un exercice baptisé "Ardennes 2019" pour les former aux opérations extérieurs au Sahel ou en Guyane.

Depuis 2003, cet entrainement est organisé tous les trois ans par le 3e régiment du génie de Charleville-Mézières. D'autres unités du Grand Est seront présentes, dont le 132ième régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes dans la Marne, ainsi que des militaires belges et britanniques.

Un scénario d'entrée en premier"

En 2016, l'exercice simulait l'invasion du Carololand par le Rethélistan. Cette année, ce sera un scénario "d'entrée en premier". Les militaires devront occuper un territoire qui sort à peine d'un conflit et y faire appliquer des mesures de paix.

Les forces ennemis n'ont pas d'identité. Le rôle sera joué par des militaires suivant une formation pour devenir caporal. Ils porteront le treillis jaune des opérations extérieurs tandis que "les gentils" auront l'uniforme vert, porté en France notamment par les sentinelles.

Ils seront répartis sur trois points : la zone technique, avenue de l'industrie, l'ancien entrepôt GEDIMAT, rue des forges Saint-Charles et l'ancien cloître, rue de l'église. Ce dernier endroit servira de laboratoire d'engins explosifs. "C'est une menace sur les théâtre d'opérations extérieurs, les IED, les engins explosifs improvisés. Nous souhaitions en particulier nous entraîner sur cette menace là", précise le lieutenant-colonel Rémy, chef du bureau opération-instruction du 3e régiment du génie.

Affrontements, hélicoptères et plongeurs

Le programme est chargé et varié pour les militaires. Des démineurs seront largué par hélicoptère pour désamorcer des bombes. Un pont flottant sera formé sur la Meuse avec des barques. Des plongeurs devront exfiltrer du personnel par des souterrains passant sous le musée Rimbaud jusqu'à la place Ducale.

"Ça ne devrait pas être une gêne", assure le lieutenant-colonel Rémy. Les vans blindés de l'armée seront de sortie, mais il n'y aura pas de restriction de circulation. Des coups de feu se feront entendre, mais les balles sont à blanc. Les affrontements sont réservés à des terrains fermé au public.

Un exercice assez unique en France

Un exercice d'une telle ampleur dans une ville est assez rare. "L'armée de Terre dispose d'un camp d'entraînement au combat en zone urbaine situé à Sissonne dans l'Aisne. Mais ce n'est pas une vraie ville, ce sont juste des bâtiments en béton, il n'y a pas de gens ou de circulation."

Cet entrainement se conclura par des rencontres samedi sur la place Ducale. De 10h à 14h, les militaires présenteront leurs véhicules, leur armement, et tiendront un stand d'information