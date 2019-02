500 militants CGT et gilets jaunes manifestent à Châteauroux mardi matin

Par Pauline Renoir, France Bleu et France Bleu Berry

500 personnes ont battu le pavé à Châteauroux au départ de la place de la République mardi matin. Une manifestation organisée par la CGT et rejointe par des gilets jaunes. Leur mot d'ordre : plus de pouvoir d’achat et de justice sociale.