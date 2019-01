500 personnalités appellent à des lundi sans viande ni poisson

500 personnalités appellent à des "lundi vert" pour bannir la viande et le poisson de nos assiettes tous les lundis de 2019. Une campagne destinée à inciter les français à changer leurs habitudes alimentaires.

Aix-en-Provence, France

Isabelle Adjani, Samuel Le Bihan, Cécile de France, Yann Arthus-Bertrand, Ingrid Chauvin ou encore le toulonnais Boris Cyrulnik : tous ces artistes, chercheurs, paysans, représentants du monde associatif et scientifiques expliquent qu'il y a urgence à réduire notre consommation de chair animale pour des raisons d'environnement, d'éthique et de santé. Cette campagne "Lundi vert" est soutenue par plusieurs ONG comme Greenpeace ou Sea Shepherd et met en avant l'élevage industriel, facteur majeur de la déforestation qui aggrave le réchauffement climatique, la surpêche qui détruit les écosystèmes, les risques de cancer liés à la consommation de viande rouge, ou encore la souffrance animale.

On déforeste chaque année l'équivalent de la surface de la Belgique en Amérique Latine" Yann-Arthus Bertrand, photographe et président de la fondation GoodPlanet

Pour Yann-Arthus Bertrand qui a fait de Port Cros son port d'attache "Il ne faut pas arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de manger cette viande industrielle qui est en train de détruire la planète. Il y a des paysans qui font très bien leur boulot, et il faut être prêt à payer un peu plus cher cette viande afin de les aider, mais il faut arrêter de manger tous ces animaux qui sont élevés dans des usines. Je pense que chacun peut faire quelque chose, et agir rend heureux."

Si vous avez envie de participer à cette expérience, vous pouvez vous inscrire sur le site lundi-vert.fr. En remplissant un questionnaire sur vos habitudes alimentaires et votre sensibilité avec le monde animal., vous recevrez chaque lundi de 2019 des encouragements et des recettes « viande free ».