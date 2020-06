500 personnes dans les rues de Pau pour dénoncer le racisme

Au moins 500 personnes se sont retrouvées à Pau ce mardi soir, à la mémoire de George Floyd et pour dire non au racisme. Dans le cortège qui a traversé le quartier Saragosse, il y avait beaucoup de jeunes.

C'était une manifestation pas comme les autres ce mardi soir à Pau. Plusieurs associations et partis de gauche appelaient à ce rassemblement. Le lieu de rendez-vous était inédit : la place Peyroulet, et le parcours du cortège aussi, puisque la manifestation a traversé le quartier Saragosse avant de rejoindre le centre ville. Malgré la pluie, plus de 500 personnes se sont retrouvées, avec une grande majorité de jeunes. Jofre, Nassime, Elidja et d'autres ont raconté au micro de France Bleu Béarn le racisme dont ils souffrent dans leur quotidien à Pau.

Jofre, 24 ans vit à Pau depuis 12 ans. Il raconte qu'il souffre beaucoup des regards, des blagues lourdes, quand ce ne sont pas des insultes : "C'est une douleur", dit-il. Nassim, 20 ans, raconte les vigiles qui le suivent dès qu'il rentre dans un magasin : "On finit par s'habituer à ça, mais je ne pense pas que ce soit normal de s'habituer à ça". Elidja, 17 ans, se souvient surtout de son enfance et de la cruauté de ces camarades de classe : "Quand t'es petit, tu ne t'en rends pas forcément compte, et puis au bout d'un moment je ne comprenais pas". Tous ont dit l'importance de ce rassemblement à leurs yeux. Nassim sous son parapluie : "C'est pas deux ou trois gouttes d'eau qui vont nous empêcher de venir."