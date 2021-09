500 personnes dans une marche blanche pour Wilhem Houssin, battu à mort à Saint-Jacques-de-la-Lande

Sa famille, ses amis et de la musique. Un mois après la mort brutale de Wilhem Houssin à Saint-Jacques-de-la-Lande, une marche blanche en son honneur a eu lieu ce samedi 4 septembre 2021. Environ 500 personnes se sont réunies pour rendre hommage à ce père de famille, battu à mort le 21 juillet dernier.

"On avait envie de marquer ce moment collectif, de marcher contre la violence, pour la paix dans le quartier et la solidarité", explique Marie Ducamin, la maire de Saint-Jacques-de-la-Lande. Au-delà du moment de mémoire, notamment marqué par un arrêt devant le lieu du drame, l'élue a souhaité envoyer un message contre la violence dans ce quartier "qui a été très ému de ce qu'il s'est passé, parce que ça a eu lieu sur l'espace public en pleine après-midi devant la médiathèque et la mairie", insiste Marie Ducamin.

René-François Houssin, le père de Wilhem et Marie Ducamin, la maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, ont mené le cortège de la marche blanche. © Radio France - Evan Lebastard

"C'est collectivement qu'on va pouvoir trouver un bout de la réponse. Evidemment pas toute la réponse. Parce que cette question de la violence et des trafics de stupéfiants dans les quartiers très urbanisés comme le nôtre. Mais c'est je pense un élément de la réponse." Si le motif de l'agression mortelle subie par Wilhem Houssin n'a pas été déterminé avec certitude par les enquêteurs, son lien avec les trafics qui peuvent avoir lieu dans le quartier ne fait pas de doute selon certains habitants.

"Notre mot d'ordre c'est : plus jamais ça", explique René-François Houssin, le père de Wilhem et par ailleurs maire de la commune voisine de Vezin-le-Coquet, dans une prise de parole à l'issue de la marche. Vite gagné par l'émotion, il concède, "ça ne fait qu'un peu plus d'un mois que c'est arrivé, je n'ai pas eu le temps de bien comprendre ce qu'il se passait. On a tous Wilhem au fond de notre cœur, les paroles de ses chansons. Tous les témoignages de sympathie sont très important pour nous."

La marche blanche a marquée un temps d'arrêt devant le lieu où s'est déroulé l'agression. © Radio France - Evan Lebastard

René-François Houssin a également tenu à faire passer un message pour témoigner du manque de moyens rencontrés pour faire face aux violences. "Voir des officiers de police qui travaillent dans 9 m², avec des cartons partout et très peu de place pour recevoir des gens comme mon épouse et moi-même cela montre qu'il y a un réel besoin de moyens supplémentaires, pas seulement au niveau de la justice mais aussi de la police et de nos communes. On a besoin de moyens pour mettre en place des médiations urbaines pour avancer dans la lutte contre ce qui est au début de la petite délinquance et qui peuvent finir aussi tragiquement."