500 personnes défilent à Calais pour rendre hommage aux migrants décédés

C'était une marche solennelle, en silence. Ce dimanche 6 février, 500 personnes, selon la préfecture du Pas-de-Calais, ont défilé à Calais, au départ de la place Richelieu. Les manifestants ont marché en portant les noms des exilés décédés aux frontières depuis 20 ans.

La marche s'est terminée sur la plage, où les noms des migrants décédés ont été lus à haute voix et où les manifestants ont fait un die-in, en s'allongeant sur le sol pour symboliser les morts.

Une action qui arrive alors que la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord vient de livrer le bilan de ses opérations, vendredi 3 février dernier. 35 000 migrants ont entrepris la traversée de la Manche dans le Pas-de-Calais en 2021 et plus de 8600 sont tombés en panne ou en avarie et se sont retrouvés en situation de danger. Contrairement aux années passées, les mauvaises conditions météo n'ont pas freiné les départs.