500 personnes manifestent à Bordeaux pour le droit à l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)

Suite à un appel national signé par de nombreuses organisations et personnalités, le planning familial de Bordeaux avait à son tour lancé un appel pour manifester dans les rues de Bordeaux ce samedi. Les 500 manifestants ont pris la direction du consulat des Etats-Unis.

Ils étaient selon le ministère de l'Intérieur 6 500 personnes à manifester en France, dans une trentaine de rassemblement. À Bordeaux, c'est un cortège d'environ 500 personnes qui a défilé dans les rues, au départ du miroir d'eau en début d'après-midi.

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le consulat des Etats-Unis. Comme un symbole, 7 jours après la décision de la cour suprême américaine d'annuler l'arrêt de 1973 qui protégeait le droit à l'avortement dans le pays.

Un double enjeu

Parmi les manifestants, des femmes, mais aussi des hommes. De nombreuses pancartes sont brandies, comme ce large message inscrit sur une bâche blanche : " Pour l'IVG aucune confiance en Biden, le combat se mène dans la rue ".

Un message de solidarité pour les femmes américaines. © Radio France - Dorian Bercheny

Des messages de soutien nombreux en direction des femmes américaines, et aussi la crainte de voir le droit à l'IVG également remis en cause en France. Sur plusieurs pancartes, un message commun : " mon corps mon choix ".

Les manifestants réclament pour la plupart l'inscription du droit à l'IVG dans la constitution française. Avec l'objectif de renforcer la protection de ce droit pour les femmes, acquis en France par la loi Veil du 17 janvier 1975 qui a légalisé temporairement l'interruption volontaire de grossesse pour les femmes. Elle a été reconduite en 1979, puis définitivement légalisée le 1er janvier 1980.

La crainte d'avortements non-encadrés

Pour de nombreux manifestants présents, interdire l'IVG serait "contre productif et risqué". C'est ce que pense notamment Noémie, 20 ans : "L'avortement a toujours existé et existera toujours. Le seul problème, c'est que sans autorisation d'IVG, on s'expose à des avortements non-encadrés, sauvages qui feraient prendre des risques aux femmes qui ne veulent pas d'enfant".