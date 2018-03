5000 à 6000 personnes ont défilé ce jeudi dans le centre de Caen pour défendre le service public. Dans le cortège il y avait aussi des cheminots, des retraités, des soignants ou encore des étudiants. D’autres rassemblements étaient prévus à Cherbourg et à Alençon.

Caen, France

Des milliers de Normands ont défilé dans les rues de Caen, ce jeudi 22 mars pour défendre le service public. Ils sont partis de la place de la gare vers 10h30 et ont rallié la place du théâtre deux heures plus tard.

#Manif22Mars à #Caen le cortège est parti en direction du centre. On entend quelques petards! pic.twitter.com/HD9YQ3uOBk — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 22, 2018

De nombreux fonctionnaires inquiets pour l'avenir

Ils protestaient notamment contre les mesures annoncées par le gouvernent pour réformer la fonction publique: le gel du point d'indice, le non remplacement d'un agent sur deux, ou encore la suppression de 120 000 fonctionnaires.

La manifestation a réuni des fonctionnaires mais aussi des cheminots, des étudiants, des soignants et des retraités. © Radio France - Camille André

Claude travaille justement dans la culture, à la fonction publique territoriale. A quelques années de la retraite, elle assure que son poste ne sera pas remplacé: "A la place on fera appel à des privés, explique-t-elle avant d'ajouter, je pense que c'est dangereux. Ce sera préjudiciable pour le public car on fera de moins en moins de grandes expositions, de moins en moins de recherche. On fera ce qui marche".

Je pense qu'un service public ne peut pas être rentable. Ça ne peut pas se manager comme une entreprise.

Dans le cortège il y avait aussi des cheminots, mobilisés pour la sauvegarde de leur statut. Les soignants étaient présents également pour dénoncer les économies d'1,6 milliards d'euros réclamées par le gouvernement sur les hôpitaux cette année. Les étudiants s'étaient déplacés pour protester contre la réforme de l'université.

Slogan de la #Manif22Mars : "c'est pas les fonctionnaires qui coûtent trop cher. C'est les patrons et les actionnaires".

Les étudiants sont là aussi. pic.twitter.com/BDUQflemuV — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 22, 2018

Enfin de nombreux retraités ont aussi grossi les rangs des manifestants pour réclamer plus de pouvoir d'achat. Ainsi Daniel reconnaissait être venu "contre la CSG", avec le sentiment que le gouvernement lui avait "piqué du pognon" avec cette réforme. Nadine, retraitée elle aussi, décrit sa situation: "j'ai une retraite de 1300 euros par mois. J'ai travaillé plus de 40 ans et cette suppression de CSG, je la trouve injuste".