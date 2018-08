Cabourg, France

Le Secours populaire d' Ile-de-France organise ce mercredi sa « Journée des oubliés des vacances ». 5.000 petits franciliens qui n’ont pas eu la chance de partir en vacances, se retrouvent pour une journée exceptionnelle sur la plage de Cabourg (Calvados). Cette formidable aventure d’un jour est, pour ces enfants privés de vacances, la dernière sortie de l’été avant la reprise de l’école.

120 cars en direction de la Normandie

La journée est partagée entre baignade, jeux, pique-nique, activités sportives, danse, constructions de châteaux et de sculptures de sable, glaces, musique et surprises. Elle permet aux enfants de revenir avec de beaux souvenirs à raconter le jour de la rentrée des classes. Au total, 120 cars ont pris la direction de la côte normande ce mercredi matin entre 6h et 8h depuis les 8 départements d’Ile-de-France.

1.500 bénévoles

Quelques 1.500 bénévoles sont mobilisés sur cette initiative pour accompagner les enfants, surveiller la baignade, installer le matériel, distribuer les goûters, les cadeaux... De nombreux partenaires s’engagent auprès de l’association pour faire de cette journée une vraie fête. Certains apportent une aide financière comme le Conseil régional d’Ile-de-France, d’autres contribuent matériellement à cette journée. Par exemple : les éditions Rue du monde offrent des livres à tous les enfants présents .

Pique-nique, jeux et baignade pour 5000 "oubliés des vacances" © Radio France - - Elodie Vergelati -

Un enfant sur trois ne part pas en vacances

Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances en France . Depuis 1979, le Secours populaire français organise, après le 15 août, dans toutes les régions , des « Journées des oubliés des vacances » pour les enfants qui ne sont pas partis. Cette année, 37 journées ont lieu partout en France pour 50.000 enfants ! 2.450 petits normands se retrouveront, par exemple, à Evreux ce jeudi 23 août, pour une journée de détente dans un parc animalier et sur la base de loisirs de Léryposes (27) .

En 2017, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire français ont permis à 181.010 personnes de bénéficier d’un départ en vacances, ce qui correspond à 451.230 journées de vacances.