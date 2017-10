50ème anniversaire des JO : Grenoble prépare sa fête

1968-2018, l’année prochaine Grenoble fêtera ses JO. Trois ans de travaux et treize jours de compétition qui ont façonné le visage moderne de la capitale des Alpes et des stations hôtes des épreuves. Alors 50 ans après les festivités seront nombreuses.

Le 6 Février 1968 devant 70.000 personnes le général Charles De Gaulle proclamait l’ouverture des JO de Grenoble. Regardant Alain Calmat allumer la flamme des sportifs qui allaient marquer ces dixièmes jeux d’hiver comme Jean-Claude Killy et Peggy Fleming pour ne citer qu’eux.

70.000 personnes ont assisté à la cérémonie d'ouverture ©AMMG -

Des JO qui ont changé Grenoble (hockey, patinage) mais aussi les stations hôtes des épreuves comme Chamrousse (ski alpin), St Nizier du Moucherotte (saut à ski), Autrans (nordique), Villard de Lans (luge), et l’Alpe d’Huez (bobsleigh). Alors 50 ans après, Grenoble et ces stations ne veulent pas manquer l’anniversaire et de nombreuses manifestations seront organisées tout au long de l’année 2018.

Le pailais des sports de Genoble en construction pour les JO de 1968 ©AMMG -

Le Musée Dauphinois proposera à partir du 6 février et pour presque un an une exposition autour des JO et de la manière dont ils ont modifié le territoire. Grenoble ouvrira le Palais des sports du 3 au 27 février à la population et notamment aux scolaires. Chamrousse prépare une course des légendes du ski Français alors que de collégiens et lycéens de 20 nationalités sont attendus pour les Schools Winter Games, sorte de JO des écoliers.

Toutes les stations et les acteurs impliqués en 1968 préparent leur temps fort. L'hiver prochain sera très olympique.