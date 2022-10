51% des Français disent souffrir du bruit au travail

1 actif sur 2 est gêné par le bruit au travail. Le nouveau baromètre Ifop montre un chiffre qui ne faiblit que très légèrement (53% en 2020, 51% en 2022).

Les ouvriers, les Franciliens et les moins de 50 ans sont les plus touchés

Sans surprise, ce sont les ouvriers et les Franciliens qui souffrent le plus des nuisances sonores au travail (65%). Plus surprenant, les 35-49 ans s'en plaignent davantage que les plus de 50 ans.

C'est le secteur du commerce (incluant la réparation d'automobiles, le transport, l'entreposage, l'hébergement et la restauration) qui est le plus touché, devant l'agriculture, l'industrie et le BTP, puis les services et les administrations.

Les télétravailleurs ne veulent plus retourner au travail

Certains télétravailleurs ne supportent plus le bruit. 53% d'entre eux disent regretter de retourner au bureau à cause du bruit et des nuisances sonores.

Les sources de bruit sont multiples : 35% des travailleurs sont gênés par le bruit provenant de l'extérieur, mais 28% le sont aussi par les allers et venues des collègues, 27% sont importunés par les conversations entre collègues, 23% par le matériel utilisé (imprimantes, ordinateurs...).

Des conséquences au travail et sur la santé

Incompréhensions et tensions au sein des équipes, agressivité dans les échanges, repli sur soi : le bruit au travail peut avoir des conséquences néfastes, d'abord dans les relations de travail.

Mais c'est notre santé qui est aussi en jeu. La fatigue et l'irritabilité sont les symptômes les plus courants (66%), suivis par le stress (56%), mais aussi l'apparition de sifflement et d'acouphènes (39%), les troubles du sommeil (39% également), l'anxiété et la dépression (38%), et un début de surdité (34%).

Les réponses des entreprises jugées peu efficaces

Certaines entreprises s'emparent du problème. Elles ont l'obligation d'agir en fonction d'un certain nombre de décibels. Mais les réponses sont jugées peu efficaces, à l'image des casques anti-bruit, des bouchons pour oreilles ou des cloisons acoustiques.

Le problème est aussi que les salariés n'ont pas toujours la solution. 58% des sondés reconnaissent qu'ils ne savent pas comment réagir en cas de troubles de l'audition provenant d'une forte exposition sonore au travail.