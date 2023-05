510.000 spectateurs pour la 26e édition du FISE à Montpellier malgré la pluie

Le FISE a pris fin dimanche soir sur les rives du Lez à Montpellier. Parmi les coups d'éclat du festival international des sports extrêmes, Laury Perez, 19 ans et originaire de Sérignan, a remporté la 3e place de BMX freestyle park en Coupe du monde chez les femmes ce dimanche 21 mai 2023. Chez les hommes, c'est un autre local de Sérignan qui est devenu vice-champion du monde, Anthony Jeanjean, samedi.

Cette 26e édition a été perturbée par la pluie samedi soir et dimanche matin, ce qui a empêché d'atteindre les 600.000 visiteurs espérés. Le FISE enregistre une affluence de 510.000 visiteurs, avec un record d'affluence historique ce jeudi 18 mai : 175.000 entrées sur site. Le festival conserve le 3e rang des évènements sportifs français les plus fréquentés après le Tour de France et le Vendée Globe.

Par ailleurs, quelque 400 personnes ont été repoussées par la police dans la nuit de samedi à dimanche, en marge du FISE. Ils tentaient de s'introduire dans la piscine Antigone. Des gaz lacrymogènes et l'intensification de la pluie ont dissuadé les intrus. En 2022, la soirée avait dégénéré le samedi : 150 personnes s'étaient introduites dans la piscine olympique, avaient jeté du matériel dans les bassins et tagué les murs.