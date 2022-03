517 Ukrainiens sont arrivés à Calais pour rejoindre le Royaume-Uni, la moitié refoulée à la frontière

1,5 million de réfugiés ont fui l'Ukraine depuis le début du conflit. Ils partent vers l'Ouest, en Pologne, en Roumanie, et les certains commencent à arriver en France et dans le Nord et le Pas-de-Calais. Depuis le 28 février, 517 personnes sont arrivées à Calais pour tenter de rejoindre des proches au Royaume-Uni. Près de la moitié d'entre eux s'est fait refoulée à la frontière.

250 réfugiés refoulés

Selon les chiffres de la préfecture du Pas-de-Calais, cela concerne déjà 250 personnes. Elles voulaient emprunter le ferry ou le tunnel sous la Manche, mais n'ont pas pu passer, faute de visa.

Dans un communiqué, la préfecture souligne la difficulté de faire des démarches administratives pour des personnes en situation de fuite, "déjà épuisées par leur long et pénible voyage". D'autant que beaucoup ignorent qu'il faut se rendre à l'ambassade de Paris ou à celle de Bruxelles pour obtenir des visas.

Tensions diplomatiques

La situation de ces réfugiés est un nouveau sujet de tension entre les autorités françaises et britanniques. Ce samedi 5 mars, le ministre nordiste de l'intérieur Gérald Darmanin a critiqué le "manque d'humanité" outre-Manche. Son homologue britannique répond, ce dimanche, qu'il ne peut pas "ouvrir simplement la porte" du pays à tous les réfugiés.

Un consulat britannique s'est installé ce week-end à Calais pour faciliter les démarches administratives des exilés ukrainiens, mais il ne délivre pas de visa.

Une asymétrie de moyens ?

136 ukrainiens sont en ce moment en transit à Calais, dans l'attente de finaliser leurs démarches administratives. Ils sont hébergés dans l'auberge de jeunesse de la ville, grâce aux moyens de la municipalité et de l'Etat. "À Calais, alors que les associations demandent depuis des années un hébergement pour les personnes bloquées à la frontière, des places ont été débloquées en quelques jours seulement pour les personnes arrivées d'Ukraine", a réagit l'association de soutiens aux exilés Utopia 56 vendredi 4 mars.

Interrogée sur le sujet en début de semaine, la maire de Calais Natacha Bouchard avait justifié cette différence d'accueil par "deux publics différents" : "Les Ukrainiens sont en situation régulière. Ils demandent de l'aide de l'Etat alors que les migrants accueillis à Calais ne demandent rien à la France, ils sont en situation irrégulière et veulent juste passer en Angleterre et refusent l'accompagnement de la France", avait-elle défendu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix