52 français bloqués en Egypte à cause du Coronavirus dont sept Périgourdins

Les passagers sont confinés sur le bateau et dans un hôpital. Photo d'illustration

Katia et Céline ont lancé un appel à l'aide sur France Bleu Périgord. Ces deux Périgourdines sont coincées en Egypte avec cinq autres membres de leur famille à cause d'un foyer de Coronavirus qui s'est déclaré pendant leur croisière sur le Nil. En tout selon le préfet de Dordorgne, 52 Français participent à cette croisière et sont donc bloqués dans le pays.

Vendredi dernier, 12 membres d'équipage ont été testé positifs au Coronavirus. Parmi les passagers, 45 ont également été touchés dont Céline et sa mère. Elles ont été séparées des autres passagers et emmenées dans un hôpital mais les conditions de vies sont désastreuses.

Le préfet de Dordogne, Frédéric Périssat, annonce ce lundi 9 mars que les autorités sanitaires françaises se rendent sur place aujourd'hui pour rencontrer les passagers français. Elles doivent également décider en lien avec les autorités locales si les Français doivent être rapatriés ou s'ils doivent terminer leur quarantaine sur place.