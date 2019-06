52 litres d'alcool et 15 grammes de drogue saisis dans les gorges de l'Ardèche

Ardèche, France

32 litres de bière, 16 litres de vin et 4 litres d'alcool fort, ainsi que 15 grammes d'herbe et de résine de cannabis, voilà la saisie effectuée par les gendarmes de Bourg-Saint-Andéol et ceux de l'escadron de gendarmerie mobile dans les gorges de l'Ardèche ce samedi soir. Il s'agissait du premier contrôle de la saison.

Comme chaque année, l'alcool est interdit sur l'eau et sur les berges de l'Ardèche entre le 1er mai et le 30 septembre. Pour la drogue, cela va sans dire... Et inutile de cacher son pochon sous le canoë ou sous un galet, puisque la gendarmerie fait généralement appel à une brigade cynophile, avec un chien de détection.

"C'est une question de sécurité, rappelle le lieutenant Hassan, chef de la communauté de brigades de Vallon Pont d'Arc. Par le passé il y a eu des comas éthyliques, des bagarres, des blessures dues à l'alcool dans les gorges de l'Ardèche. Pour y accéder, et secourir les touristes, les pompiers et les gendarmes mettent du temps, la zone est difficile d'accès, sans compter le réseau téléphonique qui est très mauvais".

Si vous êtes interpellé avec de l'alcool dans le périmètre des gorges, il vous en coûtera 38 euros d'amende.