53 millions d'euros versées aux victimes de l'attentat de Nice

Nice, France

Un rapport du FGTI, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, a été publié sur les bases de ce qui a été présenté mardi dernier à Nice. Dans le détail sont concernés : "465 proches de victimes décédées, 259 victimes blessées et leurs proches et 1.532 victimes dites traumatisées. Ils constituent les groupes de personnes indemnisées. En tout 53 millions d'euros ont déjà été versés. En plus une centaine de nouvelles demandes ont été enregistrées depuis le 1er janvier 2019. Elles seront prise en compte le plus vite possible même si on sait que le temps des indemnisations est souvent long; la preuve avec l'attentat de Nice qui a eu lieu il y a presque 3 ans déjà.