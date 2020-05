550 écoliers retourneront en classe à Auxerre

Le maire d'Auxerre a fait le point . On connaît désormais avec davantage de précisions les conditions de la rentrée des élèves pour cette première phase de déconfinement.

Une situation gérable

La situation est à ce jour gérable, explique la ville dans un communiqué. Les effectifs d’agents et d’encadrants suffisants, les conditions sanitaires imposées dans la lutte contre le virus, au rendez-vous.

Les ultimes détails seront réglés avec l’Education nationale avant le jeudi 14 mai, date du retour en classe des grandes sections maternelle, CP et CM2 (une classe de CE1 et quelques élèves scolarisés dans les classes du dispositif Ulysse pourraient également être accueillis).

Comme la base reste le volontariat des familles, un recensement a été mené à partir d’un questionnaire envoyé aux familles. Certes, 900 parents n’ont pas répondu et une proportion non négligeable n’a pas émis d’avis, mais sur 1146 écoliers concernés par la reprise du 14 mai, près de 550 sont attendus précise la mairie..

Des classes de 10 élèves

Dans l’immense majorité des classes les effectifs ne dépasseront pas le seuil des 10 élèves, très rarement celui de 15. Une organisation particulière sera cependant nécessaire dans quelques écoles.

Les parents ont également fait connaître leurs attentes pour le périscolaire : 173 demandes de repas, 70 pour l'accueil le matin, 75 pour l'accueil le soir.

Restauration le midi

Les salles de classes, et plus globalement les locaux, seront configurés pour répondre aux exigences du cahier des charges édicté par l’Education nationale et l’organisation de la restauration permettra de nourrir les enfants le midi.

Des dispositions spécifiques seront mises en place pour les transports.

Accueil en crèche

Le même travail de recensement et de dialogue avec les familles a été mené pour la petite enfance. Les crèches Kielhmann (25 inscrits pour 30 places) et Rive-droite (7 inscrits pour 10 places) ouvriront la semaine prochaine.

Les enfants des soignants resteront accueillis dans une école auxerroise.