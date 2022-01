59 communes en Corrèze et 41 en Haute-Vienne concernées par la nouvelle campagne de recensement

C'est ce jeudi 20 décembre que débute la nouvelle campagne de recensement, elle va durer jusqu'au 19 février dans les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 26 février pour les autres communes. Un recensement qui va concerner 155 communes en Limousin et qui invite à utiliser internet.

C'est ce jeudi 20 décembre que débute la nouvelle campagne de recensement qui concerne 1/ 5 -ème du territoire c'est à dire 59 communes en Corrèze et 41 en Haute-Vienne. L'an dernier la collecte de données dans les foyers n'avait pas pu se dérouler à cause de la crise sanitaire et cette fois-ci même si on n'en a pas fini avec la pandémie, le recensement a bien lieu mais les 345 agents recenseurs qui seront sur le terrain en Limousin auront le moins de contacts possible avec les habitants.

L'INSEE veut privilégier le recours à Internet

Tout est fait pour privilégier le recensement par internet explique Christine Vedrenne responsable à l'INSEE de la division du recensement en Limousin. "Toutes les maisons individuelles facilement identifiables ne seront pas contactées directement par les agents recenseurs, on déposera dans leur boite aux lettres une enveloppe expliquant l'utilité du recensement ainsi qu'une notice avec un mot de passe pour permettre de répondre au questionnaire sur internet" explique Christine Vedrenne. Il s'agit bien sûr d'éviter au maximum de limiter les contacts en cette période de pandémie. C'est donc l'une des grandes nouveautés de cette campagne de recensement 2022.

Une campagne qui colle à l'évolution de la société

Cette campagne veut aussi prendre en compte l'évolution de la société puisque désormais tous types de parents sont pris en compte. "On ne parle plus de famille mais seul le terme parents est employé ça permet de prendre en compte toutes les situations... monoparentales ou homoparentales" explique encore Christine Vedrenne. Autrement dit si les parents sont deux femmes ou deux hommes ils peuvent être parents du même enfant . Le terme "enfant biologique" est également abandonné.

Le recensement c'est finalement la carte d'identité d'un territoire avec ses évolutions. Et en limousin on pourra sans doute mesurer à l'issue de ce recensement si réellement la pandémie a attiré beaucoup de citadins dans nos campagnes.

Cette nouvelle campagne de recensement va durer jusqu'au 19 février dans les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 26 février pour les villes de plus de 10 000 habitants.