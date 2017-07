59 pompiers du Loiret décorés de la médaille de la sécurité intérieure

Des sapeurs-pompiers loirétains ont reçu une prestigieuse distinction, la médaille de la sécurité intérieure, pour leur mobilisation lors des inondations de juin 2016.

Jamais ils n'avaient été aussi nombreux à recevoir une médaille de la sécurité intérieure en même temps ! 59 pompiers loirétains se sont vus remettre cette distinction, décernée par le ministère de l'Intérieur, et qui vise à récompenser des personnels civils ou militaires pour leurs actions exceptionnelles.

Un an après, tous se souviennent des inondations comme si c'était hier. Gidy, Montargis, Fay-aux-Loges, La Ferté-Saint-Aubin, l'autoroute A10... L'ensemble du département a été touché. L'adjudant Maryline Bouclet était à Fay-aux-Loges. "On ne peut pas oublier, ce n'est pas possible", confie-t-elle. "C'était une semaine et demi où nous n'avons pas dormi. On essayait de faire ce qu'on pouvait, mais on se sentait parfois impuissants".

Le GRIMP récompensé

Parmi les pompiers récompensés également, l'adjudant-chef Daniel Barrière, un plongeur qui est intervenu à Montargis. La ville avait subi la crue du Loing. Cette récompense est pour lui "une fierté, une reconnaissance du travail accompli". Il voudrait toutefois, comme beaucoup de ses collègues, adresser cette récompense à l'ensemble des pompiers mobilisés : "Nous ne sommes que quelques uns à avoir été nommés, mais le mérite revient vraiment à tous les collègues qui étaient présents sur le théâtre des opérations."

Le GRIMP (Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux) était lui intervenu lors de l'évacuation d'une maison de retraite à Montargis. Il avait fallu faire sortir près de 90 personnes à mobilité réduite, par le 1er étage du bâtiment. Le capitaine François Allard a reçu la distinction.

600 pompiers mobilisés

Près de 600 pompiers sont intervenus dans le département au plus fort des inondations, 450 du Loiret plus des renforts venus de l'extérieur. Il y a bien sûr ceux qui ont mis les pieds dans l'eau pour aider les sinistrés, mais le colonel Fabrice Chauvin tient à saluer le travail des dizaines de personnes qui agissaient en coulisses. "Les personnels administratifs et techniques ont assuré une logistique énorme derrière", explique-il. "La restauration, le repos, l'entretien des matériels. Cette récompense, c'est tout à fait légitime. Je crois que c'est tout l'ensemble du SDIS qui méritait d'être mis à l'honneur, peu importe les statuts."

Tous n'ont pas pu recevoir la médaille de la sécurité intérieure. Mais les pompiers se sont vus accorder le droit de porter la fourragère, ces cordelettes tricolores sur l'épaule, récompensant leur courage et leur dévouement.