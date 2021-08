5e samedi de manifestation Antipass à Nîmes : plus de 8000 participants selon les organisateurs

Aux jardins de la Fontaine, la foule grossit à vue d'œil, se préparant à descendre en cortège l'allée Jean Jaurès. Un rassemblement qui fait plaisir à Jean-Marc Philibert, l'un des organisateurs de cette manifestation antipass à Nîmes, pour le cinquième samedi consécutif :

"Les gens se réveillent petit à petit _et même si on est en période de vacances, ça me fait très plaisir de voir qu'_autant de personnes se soit mobilisé, parfois sur leur temps de congés, contre cette loi liberticide."

La liberté de disposer de son corps, un argument qui a prédominé lors la manifestation. © Radio France - Juliette Pierron

Selon les organisateurs, la manifestation de ce samedi a réuni plus de 8000 personnes à Nîmes. Au niveau national, 215 000 personnes se sont mobilisées selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en baisse en comparaison à leur chiffre de la semaine précédente : 237 000.

Alors que le cortège s'apprête à partir, Jean-Marc joue les chauffeurs de salle depuis le camion de tête de cortège : "Il y a des Alésiens ? des Montpelliérains ? des Avignonnais ?" A chaque fois, des cris fusent de part et d'autre de la foule. Il y a même Jérôme, venu d'Aix-en-Provence : "J'étais de passage dans la région pour les vacances et j'en ai profité pour venir manifester"

Malgré la bonne humeur, beaucoup d'anxiété

Le cortège se veut joyeux, affirme Jean-Marc. Pourtant dans la foule, nombreux sont les manifestants qui risquent leurs métiers en ne souhaitant pas se faire vacciner.

c'est le cas de ce pompier souhaitant rester anonyme. Sur sa pancarte, il est écrit : "Je suis pompier bientôt radié pour garder ma liberté !" Il explique : "J'ai fait le choix, pour le moment, je dis bien pour le moment, de ne pas me faire vacciner. Je ne suis contre rien, mais par contre faire du chantage, c'est inadmissible."

Ce pompier va être radié pour avoir refusé le pass sanitaire. © Radio France - Juliette Pierron

Le père de famille est inquiet pour son avenir : "Je vais perdre 20 ans de carrière, alors que je suis devenue pompier par passion. il n'y a pas que moi ! Tout autour de nous, il n'y a que des gens anxieux, parce que sans argent on ne peut pas vivre et derrière on se demande comment on va nourrir nos enfants." Une situation très anxiogène, mais il l'affirme : venir manifester lui permet de la vivre de la manière la plus positive possible.

Francis Lalanne, invité d'honneur

Pour galvaniser la foule, les organisateurs de la manifestation nîmoise ont prévu un invité de marque : le chanteur Francis Lalanne, qui a préféré Nîmes à Paris : "Je fais le tour des villes de France, car c'est pour moi primordial de ne pas confondre Paris et le peuple français."

Francis Lalanne s'adressant aux manifestants. © Radio France - Juliette Pierron

Pour lui, le risque serait de "parisianiser" ce mouvement : "Il ne faut surtout pas que ça arrive ! Il faut que le mouvement grandisse dans toutes les villes de France, comme ici. On doit être 400 villes la semaine prochaine, pour que le gouvernement comprenne que nous ne sommes pas l'expression d'une minorité, mais celle d'une majorité de français qui ne veulent pas recevoir une inoculation qui leur est inconnu !"

A ces mots, la foule l'acclame et scande "Liberté !", le mot d'ordre pour cette manifestation qui s'est déroulée dans une ambiance festive et sans encombre.