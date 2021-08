Plusieurs milliers de manifestants pour le 5e samedi de mobilisation contre le pass sanitaire à Pau

Comme chaque samedi, le rendez-vous était donné ce samedi 14 août sur la place de Verdun, dans le centre-ville de Pau. Il s'agit du 5e week-end de mobilisation et le 10e jour de manifestation depuis le début du mouvement contre l'obligation vaccinale et contre l'extension du pass sanitaire. Le lundi 9 août, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur, rendant obligatoire le pass sanitaire pour pouvoir accéder aux restaurants, bars, cinémas, lieux de soin (sauf urgence), mais aussi pour les trajets longs en car, train et avion.

En fin de matinée, ils étaient plus de 2.000 participants rassemblés sur la place Clémenceau. "Liberté !" ou "Le pass, on n'en veut pas ! " : une fois de plus les manifestants ont chanté dans les rues pour dénoncer une atteinte à la liberté, un des fondements de la République française. Dans le cortège, toutes les classes d'âge étaient représentées, des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées. Un peu avant midi, certains manifestants ont pris la parole, notamment des aides-soignants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Quatrième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire : des manifestations partout en France